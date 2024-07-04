她走入碧潭放開小姊妹的手 獨活「很後悔」檢警辦殺人罪

新北市新店區碧潭昨晚傳出家庭悲劇，警方接獲一名女子報案，她聲稱因為生活習慣常跟公婆口角是爭執的主因，前天一氣之下帶2名年幼女兒至新店碧潭走入水中，2名女兒當場溺水而她卻自行游上岸，昨晚到碧潭找不到人，二度尋短未果向警方報案求助，消防人員昨晚尋獲年僅9歲及10歲的2名溺水姊妹但都已無生命跡象。警方今天下午將報請檢察官相驗，進一步確認死因，同時朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，新店警方昨晚9時接獲該名34歲陸籍配偶報案，她聲稱前天一早因與47歲丈夫及公婆發生口角爭執，一氣之下從新北市中和區搭計程車帶其9歲及10歲2名年幼女兒至新店碧潭跳水，2名女兒當場溺水而她自行游上岸，因該名陸配前天上午攜女離家後，至晚未歸，其丈夫前晚7時許中和警方報案協尋；而該名陸配前晚自行游上岸後，獨自一人流落在碧潭風景區徘徊，昨晚8時她再度前往碧潭找不到人，二度尋短未果後自行至派出所報案。

據悉報案女子為中國湖南省人為陸配，夫妻二人結婚11年，去年7月才攜2女以依親方式，從大陸返台與公婆居住，因為生活習慣常跟公婆口角是爭執的主因，與從事保全業的丈夫之間並無太多磨擦。

「我很後悔。」兩名死者身上並無外傷，據了解，該名陸配前天上午10時許帶女兒到碧潭後，攜女一起由岸邊走下水，再以拍照為由，將手放開後，一對年幼的女兒便遭水流沖走不見身影，陸配則自行游回岸邊，失神落魄在碧潭風景區內游盪，事隔一天，昨晚再度下水尋短未果，才獨自走到新店警分局報案，於警詢時，涉案陸配情緒十分落寞，也很懊悔。

警方今天下午將報請檢察官相驗，進一步確認死因，同時朝殺人罪嫌偵辦。

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