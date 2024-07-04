影／高雄保時捷Panamera送廠 維修員開出測試起火…白車變黑的

高雄市一輛白色保時捷Panamera昨傍晚疑因煞車有狀況，車主陳姓男子將車開至三民區保養廠維修，鄭姓維修人員傍晚5時開出測試，疑似底盤過熱，鄭男下車打算等車子散熱，沒料，車子當街起火，消防員滅火後，白色保時捷已變成黑色，幾乎半毀。

警消指出，48歲陳姓男子昨天下午因白色保時捷Panamera疑似煞車有狀況，於是將車子開往三民區一家保養廠進行維修，傍晚5時許，維修人員鄭姓男子將車子開上路測試。

鄭男開著保時捷行駛至金鼎路與金陵街口時，發現底盤過熱，先停好車，下車等車子散熱，沒想到，車子瞬間冒煙起火，陷入火海中。

消防局傍晚5時12分許獲報，出動2車5人前往現場，射水柱朝火燒的保時捷射水灌救，火勢於11分鐘後撲滅，所幸無人員受傷；但白色保時捷，白色車身一半燒成黑色，幾乎半毀。

詳細起火原因由消防火調科調查中；保時捷燒毀的後續賠償問題，由車主和保養廠雙方協談。