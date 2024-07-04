陸配帶2女尋短卻獨活 網怒：這還不叫謀殺嗎？

新北市一名陸配女子前天跟丈夫公婆發生口角，竟帶著2個女兒從中和到新店碧潭跳水，2個女兒當場溺水而她自行上岸，2度回現場找不到女兒才報警協尋。報導一出，不少網友感到憤怒悲痛，認為父母沒權力決定孩子人生，質疑「這還不叫謀殺嗎？」有網友建議，不開心可以離婚分居，不要衝動。

有網友表示，雖然是媽媽生下孩子，但也沒權力決定孩子的人生，大人不要再用情緒控制孩子，來不及長大的孩子，讓人感到相當心痛與憤怒。有網友批評「怎麼有這種父母？要死不會自己死嗎？連陌生人看了心都揪在一起」「姊妹才是正要長大的年紀，媽媽竟自己游上岸，見死不救，這還不叫謀殺嗎？」

更有網友質疑「為什麼吵架完爸爸不阻止媽媽晚上帶著小孩外出？」「小孩永遠只是夫妻之間的棋子，親情的勒索，吵架時的出氣筒，大人再怎麼不愉快，也不應該把小孩推向無法挽回的局面，這樣做太自私了，是一輩子的痛苦」。

另有網友分析，每個人都有情緒困擾，總是要自己面對，調整心態，遇挫折就放棄，帶孩子一起去死，這是一件很大的錯誤，小孩是無辜的，台面上看起來是媽媽不對，「背後這個家庭、夫妻跟婆媳相處也是一大問題」。

也有網友對婚姻問題提出建議，「不開心可以離婚分居，不要衝動，這是傷害到自己跟小孩」「那些帶小孩尋短的，有沒有想過，交給別人撫養會更幸福？」

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