國3南下沙鹿段車禍 同車4人傷皆未滿20歲、17歲男OHCA救回仍命危

國道三號南下台中沙鹿段今天早上發生車禍，疑似轎車不慎擦撞前方聯結車，轎車上4人都受傷，其中17歲蔡姓少年一度無呼吸心跳，OHCA(到院前心肺功能停止)送醫急救後恢復心跳，肇事原因由國道警方調查中。

台中市消防局今天早上5點25分獲報，國道三號沙鹿區南下176公里有車禍需救護，派遣清泉分隊人車，由小隊長吳耀文帶隊前往；現場無人受困，傷患4人都已由醫院救護車載走，現場疑似轎車擦撞前方槽車，現場交由國道員警處理。

國道警方調查，今天早上5點28分國道3號南向174.9公里沙鹿路段發生車禍，19歲黃姓男子駕駛轎車行駛於中線車道，疑操作不當碰撞至一輛營業半聯結車，再撞及外側護欄而肇事，導致後方一輛轎車輾壓到散落物而車損，車禍造成駕駛黃男及乘客蔡男共4人受傷，分別送至沙鹿光田醫院及童綜合醫院。

警方對二名駕駛人酒測皆無飲酒情形，有關肇事經過及肇因研判由國道七大隊持續調查釐清中，國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲:平時應建立良好行車觀念，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生。

4名傷者分別送到童綜合醫院和光田醫院搶救，其中送到童醫院17歲蔡姓少年，今天早上5點48分送抵醫院時已無呼吸心跳，經搶救後於5點59分恢復生命徵象，送加護病房，他頭部重創，顱骨、頸椎骨折。

另一名19歲黃姓男子送抵醫院時意識清楚，頭部與雙手擦挫傷，檢查治療後早上8點55分出院返家休養。

送到光田醫院傷者19歲蔡姓女子是副駕乘客，她到院時意識不清，經急救後意識清楚，身上有多處擦傷，腳踝有撕裂傷，目前住院中；後座乘客16歲陳姓少年意識清醒，有多處擦傷，唇部有撕裂傷，目前留院觀察。

國3南下台中沙鹿段今早發生車禍，疑似轎車擦撞前方槽車，轎車上4人都受傷，其中17歲蔡姓少年OHCA(到院前心肺功能停止)，送醫急救後恢復心跳。示意圖(與本案無關)／報系資料照

國道三號南下沙鹿段今天早上發生車禍，4人受傷送醫。圖／警方提供

國道三號南下沙鹿段今天早上發生車禍，4人受傷送醫。圖／警方提供

國道三號南下沙鹿段今天早上發生車禍，4人受傷送醫。圖／警方提供

國道三號南下沙鹿段今天早上發生車禍，4人受傷送醫。圖／警方提供