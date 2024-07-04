散步車支架沒固定好 新看護粗心害阿嬤仰頭一摔丟了命

今年3月中旬才自印尼入境，並在桃園市龜山區擔任家庭看護工的SITI ROFIATUM（中文譯名：蘿菲雅），卻在當月底某日上午將黃姓阿嬤攙扶至輔具散步車時，疏忽未將車體下方固定支架全展開，阿嬤剛坐上去不久就突然往後倒，撞傷頭部送醫救治20天仍不治。桃園地檢署偵結，將蘿菲雅依過失致罪嫌起訴。

起訴事實指出，印尼籍32歲蘿菲雅於今年3月16日入境，隨即到桃園市龜山區黃姓男子的住處擔任家庭看護工，負責照顧因故行動不便的黃母；3月29日上午黃男夫婦出外工作後，蘿菲雅於8點39分到臥室，將坐在床上的黃阿嬤攙扶至輔具散步車上，然後由臥室推至客廳。

詎料，蘿菲雅在使用散步車前，未先確認散步車所有旋鈕、煞車及車架等零件是否已經緊鎖穩固，且功能應該運行正常，竟疏未注意散步車下方的固定支架沒有完全展開，便貿然讓黃阿嬤坐在車上，於上午8點44分推至客廳後，不過1分鐘的時間，散步車因無法完全支撐黃阿嬤體重受力，以致黃阿嬤因重心不穩當場連人帶車往後方傾倒，頭部後腦杓當場著地。

蘿菲雅見狀，嚇得急忙打電話通知老闆黃男告知阿嬤摔倒了，黃男請妻子返家查看並報警，同時趕緊將摔傷的黃母送往北榮桃園分院急救，高齡的黃母被診斷出頭部外傷合併急性硬腦膜下出血、高血壓，當日緊急進行顱骨切開手術，清除血塊及置入腦室外引流管後，仍於今年4月18日中午宣告不治。