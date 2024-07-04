陸配攜2女尋短卻獨活…學校：小姊妹是老師眼中的好孩子

新北市一名女子前天跟丈夫公婆發生口角，竟帶著2個女兒到新店碧潭跳水，2個女兒溺水死亡而她自行上岸，2度回現場找不到女兒才報警協尋。噩耗傳出讓校內老師感到意外，2人非輔導個案，也與同學相處融洽，新北市教育局表示，持續提供家屬協助，也要求校方啟動輔導機制安撫師生情緒。

警方昨晚接獲34歲陸配報案，稱前天上午10時因與47歲丈夫及公婆發生口角，就帶著2個女兒從中和到新店碧潭跳水，因該名陸配前天上午攜女離家後，至晚未歸，其丈夫前晚7時許報警協尋，該名陸配前晚自行游上岸後，獨自一人流落在碧潭旁的捷運新店總站，昨晚8時她再度前往碧潭找不到人，二度尋短未果後自行至派出所報案。

據了解，小姊妹雖然去年才轉來中和某國小，但與同學相處融洽，也是老師眼中的好孩子，2人放學時父母也會輪流接送，如今發生噩耗，讓師長們感到很意外。

教育局經向學校了解，校方表示，2位學生平常在學校學習狀況正常，表現良好，非輔導個案，本案相關資訊全力配合調查，後續釐清。

教育局表示，第一時間已督請學校成立緊急應變小組，並責成校方積極配合警方及家屬後續處理與通報，7月3日事發晚間，校長與教務主任立即至派出所陪同處理，持續提供家屬最大協助及相關諮詢。也已要求校方後續啟動並落實生命教育、安心輔導等資源協助，以安撫師生情緒。

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