快訊

不後悔拒絕耶魯大學…她畢業後年薪逼近300萬 「我做出最好選擇」

高雄小姊妹疑玩打火機釀火警 嬤帶5歲姊逃出2歲妹葬火窟

NBA／父子同台！湖人給詹皇之子布朗尼4年790萬美元保障約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸配攜2女尋短卻獨活…學校：小姊妹是老師眼中的好孩子

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市一名女子前天跟丈夫公婆發生口角，竟帶著2個女兒到新店碧潭跳水，2個女兒溺水死亡而她自行上岸，2度回現場找不到女兒才報警協尋。噩耗傳出讓校內老師感到意外，2人非輔導個案，也與同學相處融洽，新北市教育局表示，持續提供家屬協助，也要求校方啟動輔導機制安撫師生情緒。

警方昨晚接獲34歲陸配報案，稱前天上午10時因與47歲丈夫及公婆發生口角，就帶著2個女兒從中和到新店碧潭跳水，因該名陸配前天上午攜女離家後，至晚未歸，其丈夫前晚7時許報警協尋，該名陸配前晚自行游上岸後，獨自一人流落在碧潭旁的捷運新店總站，昨晚8時她再度前往碧潭找不到人，二度尋短未果後自行至派出所報案。

據了解，小姊妹雖然去年才轉來中和某國小，但與同學相處融洽，也是老師眼中的好孩子，2人放學時父母也會輪流接送，如今發生噩耗，讓師長們感到很意外。

教育局經向學校了解，校方表示，2位學生平常在學校學習狀況正常，表現良好，非輔導個案，本案相關資訊全力配合調查，後續釐清。

教育局表示，第一時間已督請學校成立緊急應變小組，並責成校方積極配合警方及家屬後續處理與通報，7月3日事發晚間，校長與教務主任立即至派出所陪同處理，持續提供家屬最大協助及相關諮詢。也已要求校方後續啟動並落實生命教育、安心輔導等資源協助，以安撫師生情緒。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市新店區碧潭風景區昨晚傳出家庭悲劇，一對姊妹溺水身亡，竟是母親簡女前天與家人吵架後，帶一對兒女尋短，但簡女卻自行游上岸，昨天再度尋短不成報警才尋獲。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區碧潭風景區昨晚傳出家庭悲劇，一對姊妹溺水身亡，竟是母親簡女前天與家人吵架後，帶一對兒女尋短，但簡女卻自行游上岸，昨天再度尋短不成報警才尋獲。記者王長鼎／翻攝

溺水 碧潭

延伸閱讀

家庭悲劇／陸配負氣攜女尋短卻獨活 警朝遺棄致死偵辦

家庭悲劇／新店碧潭年幼姊妹溺水亡 竟是母帶2女兒尋短

地方憂青埔人口多國小校舍不足盼新建 桃教育局評估這樣說

新店雨後土石泥沙流布滿路 車輛大轉彎憂打滑紛減速

相關新聞

陸配攜2女尋短卻獨活…學校：小姊妹是老師眼中的好孩子

新北市一名女子前天跟丈夫公婆發生口角，竟帶著2個女兒到新店碧潭跳水，2個女兒溺水死亡而她自行上岸，2度回現場找不到女兒才...

高雄小姊妹疑玩打火機釀火警 嬤帶5歲姊逃出2歲妹葬火窟

高雄市三民區一棟老舊公寓今天上午9時42分許竄出黑煙，隨即起火，消防局出動21車47人前往搶救，當時屋內阿嬤和兩名年幼孫...

國3南下沙鹿段車禍 同車4人傷皆未滿20歲、17歲男OHCA救回仍命危

國道三號南下台中沙鹿段今天早上發生車禍，疑似轎車不慎擦撞前方聯結車，轎車上4人都受傷，其中17歲蔡姓少年一度無呼吸心跳，OHCA(到院前心肺功能停止)送醫急救後恢復心跳，肇事原因由國道警方調查中。

影／高雄保時捷Panamera送廠 維修員開出測試起火…白車變黑的

高雄市一輛白色保時捷Panamera昨傍晚疑因煞車有狀況，車主陳姓男子將車開至三民區保養廠維修，鄭姓維修人員傍晚5時開出...

罕見！區間測速路段內再加固定桿 台3線苗栗「彎中彎」嚴抓超速

台3線苗栗縣三灣鄉大河村「 彎中彎」危險路段，警方在區間測速路段內南向將新設1支固定測速桿，區間測速路段北向出口後100...

陸配帶2女尋短卻獨活 網怒：這還不叫謀殺嗎？

新北市一名陸配女子前天跟丈夫公婆發生口角，竟帶著2個女兒從中和到新店碧潭跳水，2個女兒當場溺水而她自行上岸，2度回現場找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。