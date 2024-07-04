影／國1北向林口路段事故 大車疑變換車道不慎撞翻Uber車

國道1號高速公路北向林口路段，今天凌晨發生2車事故造成1車翻覆，事故現場1人些微挫傷不願就醫，事故現場沒有人酒駕，肇因待查。

據了解，朱姓男子（54歲）今天凌晨4時50分左右，駕駛一輛營半聯結車行沿著國道1號北向行駛，途中行經北向40公里林口路段，疑因從中線車道變至外線車道時不當，直接碰撞劉男（46歲）所駕駛的Uber白牌計程車，導致劉男人車翻覆，劉男及車上兩名乘客一度卡困車內。

警、消獲報派員趕抵現場，檢視僅劉男雙手及左腳擦挫傷，不願就醫，事故兩名駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待國道警方調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，同時撥打方向燈，看後視照後鏡並轉頭確認察看後方來車狀況，切忌一打方向燈便馬上變換車道。另外安全帶在危急時是救命的工具，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免因沒繫安全帶受罰甚至害命。