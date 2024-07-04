豐原分局上半年取締微型電動二輪車550件 警到移工宿舍宣導

台中市豐原警分局統計今年上半年取締微型電動二輪車共550件，其中違規排前三名分別是不依標誌、標線、號誌指示行駛，違規雙載和不依規定保持裝置設備良好；豐原警分局和當地里長到轄內移工宿舍關懷，也宣導近期治、交安等重要內容。

豐原警分局和里長到轄內辦理移工居家關懷訪視，將近期治安、交安等重要事項彙編越南、印尼、菲律賓及中文等4國語言宣導外，也檢視移工居家環境，落實居住安全。

豐原分局所轄的豐原區與神岡區中小企業多，有很多外籍移工離鄉背井來台工作，因語言隔閡，移工對台灣法規不了解，如騎電動車違規等情形發生。

豐原分局防治別與翁子派出所共組訪視宣導團，與轄內里長走訪轄內移工宿舍，關懷移工來台生活情形，並將近期要事與重點法規，如7月22日辦理萬安演習應注意事項、11月1日起騎乘微型電動二輪車應申請牌照，及移工較常觸犯的出售提款卡、帳戶、聚眾鬥毆等相關刑法罰則，以四國語言製作看板，讓移工能清楚了解並遵守。

警方宣導過程中，巧遇甫來台第一天的越南籍移工「阿偉」，尚無法與員警以中文溝通，在移工友人協助下，他認真閱讀警方彙整的宣導文宣；另一名移工「阿清」向警方透漏，他曾聽同鄉友人聊天時提及，販賣個人帳戶價格為500萬越南盾，約新台幣6400元，員警提醒他勿販售帳戶成為詐騙集團共犯外，也提供各式詐騙案例分享，避免移工朋友遭詐。

豐原分局113年上半年取締微型電動二輪車共550件，其中違規排前三名分別為(一)不依標誌、標線、號誌指示行駛舉發213件，(二)違規雙載舉發152件，(三)不依規定保持裝置設備良好舉發90件。

豐原分局長林大為表示，移工朋友遠渡重洋離鄉背井來台工作，由於語言隔閡、文化相異，容易誤觸相關法規，豐原警方以主動出擊方式，深入了解移工朋友生活，以最直接的互動方式，關懷在台生活狀況，以一對一方式提供與移工關係密切的相關法令宣導，避免移工因不知而觸法，輕則違規受罰，重責影響工作權，也提醒移工應注意尊重鄰里居住安寧，夜間勿大聲喧嘩，共同營造安居樂業的生活環境。