國1南向圓山路段4車追撞1車翻覆 5輕傷送醫肇因待查

國道一號高速公路南向圓山路段，昨天深夜發生4車追撞意外，造成現場5人輕傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。事故4車駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，林姓男子（36歲）昨天晚上11時20分左右駕駛一輛大貨車沿著國一南向行駛，途中行經南向23公里圓山路段，林男未注意前方因道封閉進行伸縮縫施工所造成的車流回堵，直接衝撞前面3輛汽車，導致陳男（32歲）所駕駛的汽車翻覆於外側車道，一度無法脫困。

警、消獲報派員趕抵，檢視現場5人幸運僅受擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸皆無大礙。事故4車駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，開車上路應養足精神，不疲勞駕駛，不分心做其他事以免發生危險。另外，國道施工期間，施工路段上游處設有預告警示，駕駛人應提早變換車道因應，駕駛及前、後座乘客均應依規定繫上安全帶，正確的駕駛習慣才能讓自己更安全。