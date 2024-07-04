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罕見！區間測速路段內再加固定桿 台3線苗栗「彎中彎」嚴抓超速

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台3線103.5公里苗栗縣三灣鄉大河村區間測速路段，新設固定桿建置中。圖／民眾提供
台3線103.5公里苗栗縣三灣鄉大河村區間測速路段，新設固定桿建置中。圖／民眾提供

台3線苗栗縣三灣鄉大河村「 彎中彎」危險路段，警方在區間測速路段內南向將新設1支固定測速桿，區間測速路段北向出口後100公尺，也會新設1支固定桿，罕見「嚴陣以待」，防超速降低事故發生。

三灣鄉大河村台3線103公里附近路段，車友口耳相傳的彎中彎，交通事故迭有所聞，警方統計去年發生24件，今年至目前7件，立委邱鎮軍質詢交通部前部長王國材，今年4月10日會勘研議改善之道，建議加設固定桿，警方目前施工中。

台3線103.2公里至108公里設有區間測速，警方評估在103.5公里南向及103.1公里北向，各新設1支固定桿，近來引起用路人熱議，尤其是區間測速範圍內，再設固定桿相當罕見。

部分居民則表示歡迎，認為台3線一些駕駛人鑽漏洞，區間測速內來回或是在路邊暫停後再飆速，警方移動式測速取締，效果也有限，噪音不堪其擾，也有安全疑慮，固定桿多一道把關。

另外，苗栗警方最新公告新增5處路口多功能科技執法系統地點，包括苗栗市中山路、為公路口，取締車輛未禮讓行人；苗栗市英才路、正發路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈；苗栗市國華路、民族路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛；竹南鎮博愛街、大營路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈；苑裡鎮世界路、新興路口，取締車輛未禮讓行人、闖紅燈。

警方說，台3線103.1、103.5公里固定桿，目前施工中，苗栗市、竹南鎮及苑裡鎮5處路口科技執法系統，仍在驗收階段，將來上路執法，一定會先宣導，提醒用路人注意。

交通事故 測速 科技執法 苗栗市 行人

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