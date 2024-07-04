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桃園龜山豪大雨釀山坡路樹倒塌 2騎士路過遭砸中送醫
桃園市昨天下午下起豪大雨，其中龜山區萬壽路一段山坡因雨造成土石鬆動樹木倒塌，砸中路過2名騎士，所幸沒有生命危險；由於當時正值下班時間，警方在現場管制僅剩單向通行，耗時1個半小時將路面清理乾淨。
昨天下午5點28分許，龜山區萬壽路一段17.3公里往桃園方向山坡因為下雨造成土石鬆動，樹木傾倒，意外擊中2名路過騎士，龜山警分局獲報立即通知迴龍派出所警員趕赴現場，立即擺放交通錐及開啟巡邏車警示燈管制，引導雙向車輛改道通行，還好受傷的騎士許男、賴女經救護人員檢視輕微擦傷，送醫檢查治療後無生命危險。
警方通知路權單位公路總局中壢工務段派工到現場清除土石、樹木，多名員警在現場管制指揮仍維持一線車道可以通行，最後在晚間7點工程單位清除障礙物完畢，交通恢復順暢。
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