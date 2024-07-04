高溫蒸氣外洩釀4傷 聯成林園廠勒令停工 罰30萬

高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝 聯成化學科技公司高雄林園廠昨天疑更換再沸器墊片不慎，造成高溫鄰苯二甲酐（ＤＩＮＰ）蒸氣外洩，四名員工燙傷送醫。高雄市勞工局立即裁罰卅萬元，勒令肇災現場停工，環保局則另依「毒性及關注化學物質管理法」、「空氣汙染防制法」開罰。這是聯成林園廠三年來第三次發生工安事故。

聯成化科生產苯酐、可塑劑，在台灣、大陸及泰國、越南等地都設廠，是全球最大製造及通路商。昨天發生工安意外的林園廠於民國卅六年設廠，廠內陸續完成酜酸酐、鄰苯二甲酐可塑劑新建工程，可塑劑年產能十三萬五千公噸。

聯成林園廠昨午進行設備檢修時，含鄰苯二甲酐的高溫蒸氣突從設備的法蘭處洩漏，導致現場四名員工燒燙傷，黃姓（四十四歲）、邱姓（卅五歲）、黃姓（五十四歲）三名員工送往林園建佑醫院，各有胸口以上及臉、頸部燙傷，六十二歲簡姓員工傷勢較重，全身百分之卅燒燙傷，送高雄長庚醫院插管治療中。

高市勞檢處調查，聯成林園廠疑未將開關閥或旋塞雙重關閉或設置盲板，導致高溫蒸氣外洩釀禍，勒令停工，並依違反職業安全衛生法裁罰卅萬元。環保局另指聯成操作不當，使含鄰苯二甲酐蒸氣洩漏，違反「毒性及關注化學物質管理法」，將裁處一百萬元至五百萬元罰鍰；另因管理不當致產生異味汙染物，已違反「空汙法」，可裁處十萬元至五百萬元罰鍰。

聯成三年來共發生三起重大工安事故，前兩次分別是二○二一年一月廿九日，聯成林園廠因製程操作違規發生爆炸，火勢延燒三個多小時，被高市府裁罰五四二萬元，肇災工廠及卅座危險設備也受停工處分；四個月後重啟製程，試俥又黑煙竄升，且洩漏毒性化學物質鄰苯二甲酐濃度超標，又未在事發卅分鐘內通報環保局，再被罰二一二萬元並勒令停工。