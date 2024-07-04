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桃園倉儲大火 撲滅驚見1焦屍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市大園區一棟鐵皮倉儲前晚發生大火，消防人員徹夜搶救至昨天下午，十四小時才將火勢撲滅。圖／桃園市消防局提供
桃園市大園區一棟鐵皮倉儲前晚發生大火，消防人員徹夜搶救至昨天下午，十四小時才將火勢撲滅。圖／桃園市消防局提供
桃園市大園區一棟鐵皮倉儲前日深夜發生大火，內部存放大量溶劑及鋰電池，火勢延燒十四小時才撲滅，消防人員在倉庫後方入口十公尺處發現一具焦屍，研判為廠區失蹤人員。經調查現場疑似是違章建築，正進一步追查。

這棟連棟鐵皮倉儲位於桃園大園區濱海路二段，前晚十一時十四分傳出火警，消防人員到場已全面燃燒，由於內部雜物眾多，堆放許多有機溶劑、鋰電池及相關電器等易燃雜物，火勢一發不可收拾，濃煙漫天。

消防人員徹夜搶救，火勢在昨天凌晨一時五十二分控制，但內部持續悶燒，直到昨天下午一時卅一分撲滅，延燒長達十四小時，殘火甚至昨晚才處理結束，共出動二二四名消防人員、四十一輛消防、救護車搶救。

據調查，倉儲內平時駐守一名八旬羅姓老翁，為業者父親，事發後家屬整夜聯繫不上，相當心急。

消防人員昨處理殘火時，於倉庫後方入口約十公尺處，尋獲一具碳化焦屍，無法辨識，檢方今相驗遺體，釐清身分。

桃園市消防局指出，初步檢視火場，內部為高挑式倉儲設計，受燒及延燒場所疑似為違章建築，另部分場所日前安檢不合格，正限期改善中，未料發生死亡火警，起火原因已由火調科鑑定調查。

建築 桃園 遺體

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