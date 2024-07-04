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新北消防局局長秘書「假督勤」 還報加班費

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北市消防局外觀。圖／聯合報資料畫面
新北市消防局外觀。圖／聯合報資料畫面
新北市消防局長李清安秘書二線四星謝姓女消防官，涉在督勤外出時騎公務機車接小孩、買菜，還申領超勤加班費，犯行達半年，被依瀆職罪嫌送辦，檢方緩起訴處分。基層指控消防局事後僅記謝一小過、續留局長室，涉嫌包庇，新北市長侯友宜昨表示，任何不法情事或不當行為都不會寬貸。

據了解，謝姓女子前年升任二線四星專員，去年二月起擔任危險物品管理科秘書，並支援局長室秘書，負責局長李清安行程及執行督勤業務。

去年新北市消防局有人向廉政署檢舉謝女督勤狀況異常，廉政署調查，謝女去年三月到九月每次申報督勤均未執勤，還使用督勤公務機車接小孩、買菜，督勤時間結束後再返回局裡，事後申領超勤加班費。

廉政署將全案轉交新北市消防局政風室，由政風室要求謝女繳回溢領加班費，並召開考績會記謝女小過，再依瀆職罪嫌移送新北地檢署，檢察官做出緩起訴處分。

事後有人向媒體爆料，指消防局僅對謝女記一支小過，讓她續留局長室，今年甚至推薦謝女受晉升簡任官訓，簡直太離譜。

新北市消防局昨天表示，接獲檢舉後第一時間由政風室進行調查並召開考績會進行行政處分，同時主動移送地檢署，一切依法秉公處理；謝女已於前天歸建原單位，至於簡任官訓部分，依資績評比後提考績會審議後推薦參加訓練，絕無包庇、輕縱。

侯友宜昨天得知此事，表示市府所有人員都應遵守公務人員相關規定，不能觸犯相關法令，任何不法情事或不當行為，「我們都不會寬貸、都會正視面對」。

加班費 廉政署

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