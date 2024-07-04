新竹新月沙灘浪捲戲水人 失蹤高中生迄未尋獲

竹北新月沙灘昨發生溺水事件，劉姓高中生疑戲水時遭浪捲走，搜救人員出動橡皮艇、直升機搜救。記者巫鴻瑋／翻攝 桃園市觀音高中劉姓高二男學生昨下午與2名友人到新竹縣竹北市新月沙灘戲水，3人遭海浪捲走大喊救命，2人自行上岸，但就讀體育班的劉姓高中生淹沒海中失聯。警消和海巡人員出動近百人搜尋，並申請直升機協助，船艇海搜從白天到黑夜，仍無所獲。

溺水意外發生在竹北市熱門景點新月沙灘，據了解，劉姓高中生剛放暑假，加上天氣炎熱，和2名21歲友人相約到海邊戲水遊玩，孰料3人一度被潮汐往外帶，險遭海浪捲走，消防局獲報後出動28名搜救人員、2艘橡皮艇救援，並動用空拍機從搜尋溺水學生身影。

校方說，失蹤的是將升高二體育班的劉姓學生，也是學校橄欖球校隊，平時學習表現不錯。橄欖球隊戰績輝煌，在全國賽常和建中爭冠軍，昨傳出溺水消息同學和老師們都很震驚，家長連忙趕到現場，學校也成立緊急應變小組，隨時提供協助。

校方強調，校長在放暑假前再三叮嚀學生戲水要注意安全，沒想到還是發生意外。

至於2名21歲男性則自行游上岸，並無大礙，劉姓高中生直至昨晚仍下落不明，消防局申請直升機到附近海域搜尋，並在現場成立臨時指揮站，由新竹縣水上救生協會派遣水上摩托車搜索。