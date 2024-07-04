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0至5歲童溺斃 近3年連年攀升

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

國健署提醒，只要是有水的地方，無論水的深淺，都有不同程度的風險存在。本報資料照
國健署提醒，只要是有水的地方，無論水的深淺，都有不同程度的風險存在。本報資料照
暑假到來，家長帶著孩童戲水消暑，但一不小心，可能造成憾事。衛福部112年死因統計，1至5歲孩童首要死因為事故傷害，而「意外溺死或淹沒」位居其中第二名，至於場域，包括戶外泳池、溪邊、海邊、室內充氣泳池，甚至是幫幼兒洗澡的浴缸與澡盆、廁所馬桶等。

國健署社區健康組研究員黃巧文說，民國110年有4名零至5歲幼兒溺死，111年有7名、112年9名，連年攀升。

「只要是有水的地方，都存在不同程度風險。」黃巧文說，在死因回溯中發現，就有家長因為家裡電鈴響起，走到門口，短短幾分鐘時間小朋友就跌入浴缸，不幸溺斃。

黃巧文表示，溺斃危機四伏，除了外面泳池，室內有水的浴缸、很淺的小水池都充滿危險，因為小朋友一旦嗆水，就很難自行爬起身。黃提醒家長，在室內幫嬰幼兒洗澡時，務必全程陪同，洗澡前務必準備好毛巾、衣物或洗浴等用品，不可中途離開浴室，更不要走出浴室，接聽電話或回應門鈴。

台大醫院急診醫學部專任主治醫師朱彥儒表示，幼童至海邊遊玩時，萬一不慎溺水，在獲救後，家長應該觀察孩子狀況，如果出現「意識改變」、「無法自行平順呼吸」、「嗜睡」、「呼吸有怪聲」、「呼吸費力」、「哭鬧不止」等異狀，就盡快送醫，因為溺水短短幾分鐘，就可能導致腦部缺氧，出現上述後遺症。

國健署長吳昭軍提醒，家長務必時刻注意孩童在水中舉動，與小朋友隨時保持一隻手臂距離，並注意幼兒發出聲音是否異常。此外，孩童家長都要學習水上自救知識，選擇安全的戲水環境。

國健署 朋友 浴室 溺水 衛福部

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