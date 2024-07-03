家庭悲劇／新店碧潭年幼姊妹溺水亡 竟是母帶2女兒尋短

新北市新店區碧潭今晚傳出家庭悲劇，警方接獲一名女子報案，她聲稱昨天因與丈夫及公婆發生口角爭執，一氣之下帶2名女兒至新店碧潭跳水，2名女兒當場溺水而她自行上岸，今晚到碧潭找不到人，向警方報案求助，消防人員今晚尋獲年僅9歲及10歲的2名溺水姊妹但都已無生命跡象，警方已派遣鑑識小組前往現場採證並通知家屬；後續將依規定報請檢察官相驗以釐清死因。

新北市消防局今天晚上9時12分接獲警方通報，新店區碧潭風景區渡船頭有人溺水，出動船艇於9時35分尋獲一對姊妹，但 2人都無生命跡象。

據了解，新店警方今晚9時接獲該名34歲女子報案，她聲稱昨天上午10時因與丈夫及公婆發生口角爭執，一氣之下帶其2名女兒至新店碧潭跳水，2名女兒當場溺水而她自行游上岸，今晚8時她再度前往碧潭，後自行至派出所報案。

警方與消防人員今晚9時35分在碧潭渡船頭水域尋獲年僅9歲及10歲的2名溺水姊妹，但都已無生命跡象，警方已派遣鑑識小組前往現場採證並通知家屬；後續將依規定報請檢察官相驗以釐清死因。該女子也被警方帶返派出所，了解事發原因及相關責任歸屬，不排除涉有加工自殺嫌疑。

新北市社會局表示，個案沒有脆弱家庭及家暴通報，也查無福利身分。

新北市教育局指出，校安室已經接獲通報，也已跟學校聯繫。

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