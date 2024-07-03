高中生竹北新月沙灘溺水失聯 竹縣消防：7/4續搜尋

新竹縣消防局指出，桃園劉姓高中生今天與2名友人到竹北新月沙灣戲水溺水，2人獲救無大礙，但劉姓高中生失聯仍未尋獲，今夜先結束搜救，明天上午6時繼續派員搜尋。

新竹縣消防局今天晚間告訴中央社記者，約在下午3時43分受理竹北市新月沙灘發生溺水案件，現場為3名民眾到此戲水，其中2人已尋獲，另1名劉姓高中生失聯仍未找到。

消防局表示，今天從下午持續搜索到晚上9時半許，經消防人員回報夜間因能見度差不利搜索，與家屬溝通同意後，結束搜救勤務，預計明天上午6時持續派員到場搜尋。

消防局表示，經後續確認現場3名溺水民眾身分，1人為高中生、目前仍未尋獲，另2人已獲救並上岸，身分是社會人士。

消防局指出，民眾在發現他人溺水時要記住「叫叫伸拋划」口訣，也就是大聲呼喊求救、伸出救援物、拋出浮具、划水向岸邊，切勿貿然下水救人，以免增加自身危險。此外，也要穿著合適救生衣並使用浮具，提供有效防護。