幾秒內就消失...桃園高中生溺水失蹤 救援隊架探照燈黑夜中持續搜救

桃園市觀音高中二年級劉姓男學生，今天下午與友人一同竹北新月沙灣踏浪戲水，疑似遭遇「離岸流」襲擊，3人遭捲入海中，其中2成年男性友人最後一刻游上岸，劉姓男學生卻體力不支遭捲走，直至晚間9點搜救仍在持續中。

新竹縣消防局表示，連同民間救援力量的新竹縣水上救生協會，從事發的下午3時許至今，已投入近百人次參與搜救，現場也架設指揮站，同時下午也有申請海巡署直升機協助參與搜救，不過失蹤的劉姓男學生目前仍舊失蹤，預計搜救行動會由海面上3艘船艇持續到晚間10點。

據了解，16歲的劉姓男學生今天下午與朋友一同到新月沙灣戲水，不過同行友人表示，當時水位才只有到膝蓋、大腿位置，並不是非常深，但突然就有「一股莫名的力量」，把人往海裡拉，跌倒後就被海流往海裡沖，根本踏不到地也游不到岸邊。

2名21歲的男性友人張男與李男奮力朝岸邊游去，同時岸邊目擊的熱心民眾也紛紛上前伸援手，才把2人拉上岸，但劉姓男學生卻沒那麼幸運，不到幾秒就消失在眾人目光之中。

據校方表示，劉姓男學生是校內體育班的學生，也是學校橄欖球校隊隊員平時學習表現不錯獲得老師們肯定，橄欖球隊戰績輝煌，在全國賽常和建中爭冠軍，傳出溺水消息同學和老師們都相當驚訝，家長連忙趕到現場，學校也成立緊急應變小組。

新竹縣交旅處警告，新月沙灣屬於限制水域，禁止從事水上活動，呼籲民眾不要任意前來下海游泳。

新竹縣消防局提醒，暑假天氣炎熱，民眾戲水應留意「防溺10招、救溺5步」，戲水地點需合法有救生設備與人員、避免做出危險行為或跳水、進入陌生水域戲水游泳應格外小心、別落單並隨時注意同伴狀況、下水前先暖身且千萬別穿牛仔褲、不可在水中嬉鬧惡作劇、身體疲累狀況差應先休息充電別下水、不要長時間浸泡小心失溫、注意氣象報告氣候不佳別戲水、加強游泳漂浮技巧，若不幸落水保持冷靜放鬆。