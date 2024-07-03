老翁熱昏路邊甜美女大生「捨面試先救人 」 她現身說話：不能見死不救

台中烏日區張姓老翁日前疑因熱中暑倒在路邊，當時一名正妹路過，報警協助老翁，救了老翁，原來這名見義勇為的正妹是彰師大美術系應屆畢業生張寧恩，今天她表示，當時她正騎車要去一家公司面試，「雖然說面試也很重要，但不能見死不救」，所以她選擇先幫老先生，並謙虛地說「這舉手之勞而己」。

烏日區79歲張姓老翁日前騎單車去撿回收品，被熱昏在路邊，當時張寧恩騎機車正要到台中一家廣告公司面試，看到老翁在路邊，好心打電話通報警消前來救援，等到警消到場，把老翁送醫後，她才離去，老翁因熱中暑幸好即時送醫治療後，已無大礙。

不過張寧恩因為要協助老翁，而打電話向面試公司說會晚點到，後來晚到了約1小時，而廣告公司也能體諒她是因要救人而晚到，讓她參加面試，最後她也順利錄取，讓她喜出望外；不過張女住處距離公司路程遙遠，公司要她考慮這點，是否報到張女考慮中。

張寧恩說，當時騎車路過時，先看到老先生在樹下，載著回收品的腳踏車倒在路上，她以為老先生可能是被撞，有人肇事逃逸，老先生可能受傷了，就停下來上前問老翁發生什麼事?但老先生沒回話，她想，天氣很熱，老先生應該在那裡很久了，一定需要幫忙，就打電話報警。