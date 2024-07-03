離奇車禍！雲林台1線跑車飛越對向 自撞護欄鐵桿「插入駕駛座」當場死亡

雲林縣台1線雲林大埤段，今天下午4點50分許，一輛TOYOTA 86紅色跑車，疾速飛撞對向車道護欄，致護欄鐵桿插入駕駛座，撞擊十分猛烈，駕駛頸椎斷裂，頭破血流滿面，當場死亡，該車如何會飛到對向車道自撞，是否因天雨打滑發生意外，警方正進一步調查釐清中。

今天下午4點50分左右，台1省道南向247.9公里處，一輛紅色跑車，撞到對向車道的外側護欄，警方獲報趕往處理，發現駕駛座上的男子，頭部撞在前方擋風玻璃上，頭破滿身是血，己明顯死亡。

據事故現場路人指出，車禍發生時正在下雨，紅色跑車從斗南往大林方向行駛，行經大埤鄉尚義村路段時，可能是為超車或閃避車輛，車子在距離路口約40公尺處，偏向從內側車道失控，整輛車打滑轉了360度才飛到對向自撞外側護欄，車輛駕駛座的一側被撞毀，護欄被撞斷插入車內，駕駛頭部疑衝撞擋風玻璃，因撞擊力道猛烈，頸椎斷裂當場死亡。