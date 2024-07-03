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離奇車禍！跑車飛越對向自撞護欄 「插入駕駛座」當場死亡

離奇車禍！雲林台1線跑車飛越對向 自撞護欄鐵桿「插入駕駛座」當場死亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台1線雲林大埤段，今天下午4點50分許，一輛TOYOTA 86紅色跑車，疾速飛撞對向車道護欄，致護欄鐵桿插入駕駛座，撞擊十分猛烈，駕駛頸椎斷裂，頭破血流滿面，當場死亡，該車如何會飛到對向車道自撞，是否因天雨打滑發生意外，警方正進一步調查釐清中。

今天下午4點50分左右，台1省道南向247.9公里處，一輛紅色跑車，撞到對向車道的外側護欄，警方獲報趕往處理，發現駕駛座上的男子，頭部撞在前方擋風玻璃上，頭破滿身是血，己明顯死亡。

據事故現場路人指出，車禍發生時正在下雨，紅色跑車從斗南往大林方向行駛，行經大埤鄉尚義村路段時，可能是為超車或閃避車輛，車子在距離路口約40公尺處，偏向從內側車道失控，整輛車打滑轉了360度才飛到對向自撞外側護欄，車輛駕駛座的一側被撞毀，護欄被撞斷插入車內，駕駛頭部疑衝撞擋風玻璃，因撞擊力道猛烈，頸椎斷裂當場死亡。

死者是38歲張姓男子，車輛如何會飛到對向自撞，警方表示，事故原因尚不明，有待調閱監視器或行車紀錄器，再作進一步釐清。

一輛紅色跑車不明原因在台1線雲林斗南段，自撞對向車道護欄，張姓男子當場死亡。圖／民眾提供
一輛紅色跑車不明原因在台1線雲林斗南段，自撞對向車道護欄，張姓男子當場死亡。圖／民眾提供
一輛紅色跑車不明原因在台1線雲林斗南段，自撞對向車道護欄，張姓男子當場死亡。圖／民眾提供
一輛紅色跑車不明原因在台1線雲林斗南段，自撞對向車道護欄，張姓男子當場死亡。圖／民眾提供

自撞 跑車 車道 雲林

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