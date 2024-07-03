快訊

「捨面試先救人 」錄取了！老翁熱昏倒路邊 甜美女大生：不能見死不救

中彈倒地連開12槍還擊！ 22歲勇警破格成全台最年輕巡佐

離奇車禍！跑車飛越對向自撞護欄 「插入駕駛座」當場死亡

台北101砸店泰國辣妹真實身分曝光 來台前放話幹大事「創造傳奇」

聯合新聞網／ 綜合報導

一名女子在台北101大樓某服飾店咆哮及揮舞手提包，將陳列商品掃落地。圖／翻攝自Threads
一名女子在台北101大樓某服飾店咆哮及揮舞手提包，將陳列商品掃落地。圖／翻攝自Threads

上個月30日，台北101服飾店傳出一名穿粉紅色深V套裝的泰國辣妹鬧場砸店，不僅大聲咆哮，甚至將店內陳列商品一一掃落地上。事後因無法正常應答遭強制送醫，經急診室醫師評估後留院治療。事故傳回泰國後也引爆熱議，有粉專統整泰國媒體與台灣媒體報導，指出砸店辣妹是泰國籍的跨性別者，來台前甚至揚言要幹大事「要在台灣創造一個傳奇」。

臉書粉絲專頁「Poetry of Bitch」指出，在101砸店的泰籍辣妹原本是男兒身，是一名暱稱Aki的跨性別者，砸店鬧劇爆發後，泰媒「Workpoint」採訪到Aki的大學同學Gigi，據Gigi所言，Aki求學期間是一名好學生，並以優異成績順利畢業。

不料約莫一年前Aki身心似乎出狀況，甚至曾在社群媒體一場直播中放話要幹大事，「我要在台灣創造一個傳奇」。

此外，「泰國日報」取得Aki砸店後的錄音檔，她用含糊不清的語調說：「大家好，我現在在台灣。有人說我會去坐牢，我怎麼可能會進監獄？我甚至沒有做任何事情。在店鋪時，我聽到有人要求我玩一個遊戲。」

儘管Aki已遭強制送醫，但該粉專指出，查看Aki的臉書帳號，她分享許多自己在101砸店的事情，似乎對自己在101鬧事十分自豪。

一名女子在台北101大樓某服飾店咆哮及揮舞手提包，將陳列商品掃落地。圖／翻攝自Threads
一名女子在台北101大樓某服飾店咆哮及揮舞手提包，將陳列商品掃落地。圖／翻攝自Threads

台北101 泰國 跨性別 辣妹

延伸閱讀

101砸店泰籍辣妹是男兒身？友人拿男性護照赴派出所 警：尚待釐清

火辣泰籍女失控！赤腳闖專櫃砸店民眾看傻 台北101聲明回應

101專櫃怒「掃貨」！泰籍辣妹咆哮砸店、掃落商品 警趕抵管束強制送醫

泰國政府刺激房市 研擬放寬對外國人限制

相關新聞

離奇車禍！雲林台1線跑車飛越對向 自撞護欄鐵桿「插入駕駛座」當場死亡

雲林縣台1線雲林大埤段，今天下午4點50分許，一輛TOYOTA 86紅色跑車，疾速飛撞對向車道護欄，致護欄鐵桿插入駕駛座...

老翁熱昏路邊甜美女大生「捨面試先救人 」 她現身說話：不能見死不救

台中烏日區張姓老翁日前疑因熱中暑倒在路邊，當時一名正妹路過，報警協助老翁，救了老翁，原來這名見義勇為的正妹是彰師大美術系...

台北101砸店泰國辣妹真實身分曝光 來台前放話幹大事「創造傳奇」

上個月30日，台北101服飾店傳出一名穿粉紅色深V套裝的泰國籍辣妹鬧場砸店，不僅大聲咆哮，甚至將店內陳列商品一一掃落地上。事後因無法正常...

「為何說我壞話！」北市76歲婦找友理論 當街亮刀劃傷71歲婦

陳姓女子不滿關姓女子在背後講閒話，今傍晚6時許到台北市中山區農安街、林森北路找關女理論，過程中亮出一把水果刀，關女上前搶...

新月沙灘3高中生戲水遭浪捲走 曝失蹤學生身分「橄欖球校隊成員」

新竹縣竹北新月沙灘下午發生溺水意外，3名學生一度被潮汐往外帶，其中兩名21歲的男生自行游上岸，另一名就讀桃園市某高中的劉...

高雄林園聯成公司工安意外4人受傷 6旬男30%燒燙傷插管治療

高雄林園區聯成化學科技公司工廠今天下午傳出工安意外，4名員工疑高壓蒸氣外洩導致燙傷，分別送往高雄長庚、建佑醫院急救，暫無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。