台北101砸店泰國辣妹真實身分曝光 來台前放話幹大事「創造傳奇」

一名女子在台北101大樓某服飾店咆哮及揮舞手提包，將陳列商品掃落地。圖／翻攝自Threads

上個月30日，台北101服飾店傳出一名穿粉紅色深V套裝的泰國籍辣妹鬧場砸店，不僅大聲咆哮，甚至將店內陳列商品一一掃落地上。事後因無法正常應答遭強制送醫，經急診室醫師評估後留院治療。事故傳回泰國後也引爆熱議，有粉專統整泰國媒體與台灣媒體報導，指出砸店辣妹是泰國籍的跨性別者，來台前甚至揚言要幹大事「要在台灣創造一個傳奇」。

臉書粉絲專頁「Poetry of Bitch」指出，在101砸店的泰籍辣妹原本是男兒身，是一名暱稱Aki的跨性別者，砸店鬧劇爆發後，泰媒「Workpoint」採訪到Aki的大學同學Gigi，據Gigi所言，Aki求學期間是一名好學生，並以優異成績順利畢業。

不料約莫一年前Aki身心似乎出狀況，甚至曾在社群媒體一場直播中放話要幹大事，「我要在台灣創造一個傳奇」。

此外，「泰國日報」取得Aki砸店後的錄音檔，她用含糊不清的語調說：「大家好，我現在在台灣。有人說我會去坐牢，我怎麼可能會進監獄？我甚至沒有做任何事情。在店鋪時，我聽到有人要求我玩一個遊戲。」

儘管Aki已遭強制送醫，但該粉專指出，查看Aki的臉書帳號，她分享許多自己在101砸店的事情，似乎對自己在101鬧事十分自豪。