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「為何說我壞話！」北市76歲婦找友理論 當街亮刀劃傷71歲婦
陳姓女子不滿關姓女子在背後講閒話，今傍晚6時許到台北市中山區農安街、林森北路找關女理論，過程中亮出一把水果刀，關女上前搶刀，爭執中被劃傷手部，送醫後無大礙，警方獲報後已介入釐清。
警方初步調查，71歲關女與76歲陳女是朋友，陳女近期不滿遭關女在背後講壞話，今傍晚6時許與關女相約中山區農安街、林森北路口理論，一氣之下拿出預藏的水果刀，關女見狀上前搶刀，兩人爭執之間，關女手部被尖刀割傷，血流如注，民眾見狀報警處理，救護人員到場將關女送醫後確認無生命危險。
據悉，陳女初步供稱亮刀「只是想嚇嚇對方」，關女初步則說將提告究責，但目前仍在醫院治療中，尚未能製作筆錄，警方表示，關女後續若提告，全案將朝傷害罪方向偵辦。
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