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險誤信投資高獲利訊息 警逮詐團車手女警實習生隨行埋伏
彰化縣60多歲蕭姓男子在臉書看到投資高獲利訊息，加入LINE後，一名自稱理財經理的不詳男子分析股市行情，經過近兩個月「教學」，蕭男頗心動，提領積蓄50萬元要交付理財專員，警方據報勸說蕭男配合，誘捕到30多歲羅姓車手，詢問後依詐欺罪移送偵辦。
警方今指出，有蕭姓鎮民報案聲稱他的父親疑似遭假投資詐騙卻不相信上當，要求警方幫忙勸阻。員警先到蕭家，舉出很多假投資真詐騙的案例，蕭男半信半疑，員警建議配合演戲，由蕭男答應付款給「理財專員」，待對方現身再判斷是否詐騙。
蕭男透過LINE跟詐團「理財專員」相約面交50萬元現金，車手果然依約而至，待進入蕭家取款，拿出所謂投資憑證和收據時，警員現身出示身分並詰問「你來做什麼？拿出證件。」羅姓車手當場結巴幾乎講不出話，只得乖乖束手就擒。警詢後，連同查扣手機、識別證、交易收據及現金50萬元等證物秀移送偵辦。
這次逮捕行動，警分局實習生郭子瑤參與觀察和埋伏，她認為對未來偵辦相關案件的專業判斷很有幫助。田中警分局長簡龍宏強調，不能輕易相信網路或社群軟體上任何宣稱可輕鬆獲利的投資資訊。
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