影／三重扔鞭炮炸街男到案 編故事稱14歲女兒拿水鴛鴦給他

今天凌晨在新北市三重區扔擲鞭炮炸損他人車輛、又害機車差點摔倒的47歲馮姓男子，中午帶著21歲嫩妻、14歲女兒向警方到案說明，供稱因為抽菸不慎引燃女兒拿給他的整盒水鴛鴦，才會「兩次」扔到車外。警方對他的說詞存疑，仍將依公共危險等罪嫌究辦，同時發現車上還有第4人。

馮男昨天深夜11時45分駕駛黑色轎車，在三重區重新路二段往新莊方向，行駛中扔擲鞭炮到馬路上，炸損後方路過汽車的底盤，17分鐘之後於午夜12時02分，又繞回相同路段對向車道往台北市方向，停靠路旁檳榔店前，再次扔鞭炮到路上，害路過機車差點摔倒。

受損車主報案提告毀損，警方調閱監視器以車追人，通知涉案車輛車主。馮男一家三口今天中午一起到案，帶著1盒自稱同款水鴛鴦鞭炮向三重警方說明。馮男供稱當時由他開車，妻子在右前座，女兒在後座。

馮男說自己是神壇宮廟的人，車上會放鞭炮，開車途中，女兒在後座找到1盒水鴛鴦，伸手到駕駛座交給他，剛好他在抽菸，不慎引燃，怕在車內爆炸，趕緊扔出窗外大約半盒。

十幾分鐘之後他開車繞回原路段想查看鞭炮情形，停靠路旁檳榔店前，意外發現車內剩下的半盒水鴛鴦還在冒煙，擔心爆炸，再次扔出窗外，在馬路中央爆炸。

警方覺得馮男的說法很離譜，此外發現他沒交代清楚車內後座當時還有另1名男子，下午5時許另外再通知這名26歲彭姓男子到案協助調查，彭男的供詞和馮男相同。

警詢後仍將馮男依刑法公共危險、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依社會秩序維護法63條，投擲有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞，移請簡易法庭裁罰，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康