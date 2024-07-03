收容人學木板繪畫助戒毒癮 作品轉讓版權做明信片

泰源監獄曾施用毒品的收容人，在獄中學習木板繪畫，6名收容人的作品更獲得佛教慈善基金會青睞，願意轉讓版權製作藝術明信片，認為此舉不僅增強戒癮動機，更結緣慈善。

法務部矯正署泰源監獄今天發布新聞稿表示，為幫助曾施用毒品收容人建立戒毒決心，今年度開辦「毒品處遇課程-木板創意繪畫班」實施成效斐然，參與收容人作品於「佛教慈濟慈善事業基金會高雄分會」愛灑團隊到監獄宣講時獲青睞，所有創作收容人皆同意轉讓畫作版權供該會製作藝術明信片，不僅戒毒更結緣公益。

泰源監獄表示，多數科學實證發現繪畫、音樂等對於減少藥物成癮者的復發現象具有正面影響，泰源監獄開辦這項課程目的是以毒品施用者自身為主題，透過天然素材彩繪木材方式發想與生活周遭相關圖像，在學習過程中陶冶性情，潛移默化亦正向思考，身懷正念感恩之心。

「佛教慈濟慈善事業基金會高雄分會」愛灑團隊於今年3月及6月份到泰源監獄辦理多場次戒毒成功人士分享宣講，協助收容人增強戒癮動機與減少復發可能，深獲參加講座學員熱烈迴響，木板繪畫班習課學員作品讓愛灑師兄、師姐讚譽有加。

泰源監獄表示，高雄分會申請將劉姓等6名收容人的畫作轉讓版權供基金會公益慈善用。經瞭解後劉姓等收容人欣然同意無償轉讓，認為此舉不僅增強戒癮動機，更結緣慈善，肯定自我、增強自信。

泰源監獄典獄長饒雅旗表示，收容人的作品初衷是對於自我的發想與探索，邁向戒毒、拒毒、復歸社會。這次有機會在學習之餘結合公益，亦強化戒毒更生自信，是美事一樁。

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