高雄林園聯成公司工安意外4人受傷 6旬男30%燒燙傷插管治療
高雄林園區聯成化學科技公司工廠今天下午傳出工安意外，4名員工疑高壓蒸氣外洩導致燙傷，分別送往高雄長庚、建佑醫院急救，暫無生命危險。
當時作業中的簡姓（62歲）、黃姓（44歲）、邱姓（35歲）、黃姓（54歲）4名員工遭高溫蒸氣燙傷，緊急將受傷較重的簡姓員工送高雄長庚醫院，其餘3人送建佑醫院急救。
62歲的簡男傷勢較重，被送往高雄長庚醫院救治，其顏面和身體有明顯燒燙傷，約占全身面積30%，目前生命跡象穩定，插管治療中。
另外3名傷患送林園建佑醫院，均為2度燒燙傷，傷勢多集中在胸口以上的臉部及頸部，其中44歲黃男9.5%燒燙傷面積、54歲黃姓男5.5%、35歲邱男4.5%，3人都意識清楚無生命危險，之後均轉往高醫救治。
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