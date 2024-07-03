快訊

澎湖漁船遭查扣 國台辦說話了「將依法規處置」

剛放暑假驚傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走 1失蹤搜救中

高雄林園聯成公司工安意外4人受傷 6旬男30%燒燙傷插管治療

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導

高雄林園區聯成化學科技公司工廠今天下午傳出工安意外，4名員工疑高壓蒸氣外洩導致燙傷，分別送往高雄長庚、建佑醫院急救，暫無生命危險。

當時作業中的簡姓（62歲）、黃姓（44歲）、邱姓（35歲）、黃姓（54歲）4名員工遭高溫蒸氣燙傷，緊急將受傷較重的簡姓員工送高雄長庚醫院，其餘3人送建佑醫院急救。

62歲的簡男傷勢較重，被送往高雄長庚醫院救治，其顏面和身體有明顯燒燙傷，約占全身面積30%，目前生命跡象穩定，插管治療中。

另外3名傷患送林園建佑醫院，均為2度燒燙傷，傷勢多集中在胸口以上的臉部及頸部，其中44歲黃男9.5%燒燙傷面積、54歲黃姓男5.5%、35歲邱男4.5%，3人都意識清楚無生命危險，之後均轉往高醫救治。

高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝
高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝
高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝
高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝

工安 長庚 高溫

延伸閱讀

高雄公司非法堆「百噸廢棄物」 負責人遭判1年2月

高雄聯成化科傳工安意外 4員工遭高溫蒸氣燙傷

周子瑜也背…「包包天后」身亡 相驗認定吸入性嗆傷、燒燙傷死亡

台中工安意外！29歲工人補磁磚 不慎30樓掉落送醫不治

相關新聞

剛放暑假就傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走搜救中 仍有1人失蹤

新竹縣竹北熱門景點新月沙灘今天下午驚傳有3名高中學生溺水，疑似在海邊戲水遊玩時遭浪捲走，搜救人員獲報後立即出動橡皮艇、直...

高雄林園聯成公司工安意外4人受傷 6旬男30%燒燙傷插管治療

高雄林園區聯成化學科技公司工廠今天下午傳出工安意外，4名員工疑高壓蒸氣外洩導致燙傷，分別送往高雄長庚、建佑醫院急救，暫無...

影／三重扔鞭炮炸街男到案 編故事稱14歲女兒拿水鴛鴦給他

今天凌晨在新北市三重區扔擲鞭炮炸損他人車輛、又害機車差點摔倒的47歲馮姓男子，中午帶著21歲嫩妻、14歲女兒向警方到案說...

雲林25歲年輕警察猝死 同仁不捨：工作認真、熱心助人

雲林縣台西分局橋頭派出所25歲的年輕李姓警員，昨天起休假兩天回台中沙鹿住家，中午到家附近學校跑步，突然倒地送醫不治，今天...

台南機車車禍2人受傷「一度大量流血」 幸熱心民眾止血送醫

台南市東區自由路、仁和路口，今天傍晚5點16分發生兩輛機車在路口擦撞，造成1名男子下巴及頸部擦挫傷，一度大量流血經熱心民...

烈陽下工作...桃園66歲接電工倒臥菜園「無呼吸」 疑中暑熱死

這幾天高溫不斷，桃園市蘆竹區一名66歲趙姓工人今下午接獲地主委託，前往泉州路一處菜園協助接電作業，但地主下午4點多前往菜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。