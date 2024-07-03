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剛放暑假驚傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走 1失蹤搜救中

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剛放暑假就傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走搜救中 仍有1人失蹤

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北熱門景點新月沙灘今天下午驚傳有3名高中學生溺水，疑似在海邊戲水遊玩時遭浪捲走，搜救人員獲報後立即出動橡皮艇、直升機搜救，但只有2人幸運游上岸，還有1名學生仍失蹤，消防局搜救人員協同新竹縣水上救生協會持續搜救中，要搶黃金救援時刻。

據了解，這3名高中生因才剛放暑假，又因天氣炎熱，便相約前往竹北新月沙灘海邊戲水遊玩，不過下午3時許卻突然溺水，消防局獲報後立即出動28名搜救人員、2橡皮艇出動救援，甚至動用空拍機從空中搜尋溺水學生身影。

不過只有其中2名高中生自行游上岸並無大礙，並表示不需要就醫，但仍有1名學生下落不明，消防局申請直升機到附近海域協助搜尋，現場也成立臨時指揮站，新竹縣水上救生協會也派遣水上摩托車下水進行搜索，目前還未找到落水失蹤學生身影。

搜救人員出動橡皮艇在海面搜索落水學生身影，希望能盡快順利將落水學生救回。記者巫鴻瑋／翻攝
搜救人員出動橡皮艇在海面搜索落水學生身影，希望能盡快順利將落水學生救回。記者巫鴻瑋／翻攝
搜救人員出動橡皮艇在海面搜索落水學生身影，希望能盡快順利將落水學生救回。記者巫鴻瑋／翻攝
搜救人員出動橡皮艇在海面搜索落水學生身影，希望能盡快順利將落水學生救回。記者巫鴻瑋／翻攝

失蹤 新竹 沙灘 溺水

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