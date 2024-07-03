聽新聞
test
0:00 / 0:00
剛放暑假就傳學生溺水！3高中生新月沙灘遭浪捲走搜救中 仍有1人失蹤
新竹縣竹北熱門景點新月沙灘今天下午驚傳有3名高中學生溺水，疑似在海邊戲水遊玩時遭浪捲走，搜救人員獲報後立即出動橡皮艇、直升機搜救，但只有2人幸運游上岸，還有1名學生仍失蹤，消防局搜救人員協同新竹縣水上救生協會持續搜救中，要搶黃金救援時刻。
據了解，這3名高中生因才剛放暑假，又因天氣炎熱，便相約前往竹北新月沙灘海邊戲水遊玩，不過下午3時許卻突然溺水，消防局獲報後立即出動28名搜救人員、2橡皮艇出動救援，甚至動用空拍機從空中搜尋溺水學生身影。
不過只有其中2名高中生自行游上岸並無大礙，並表示不需要就醫，但仍有1名學生下落不明，消防局申請直升機到附近海域協助搜尋，現場也成立臨時指揮站，新竹縣水上救生協會也派遣水上摩托車下水進行搜索，目前還未找到落水失蹤學生身影。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言