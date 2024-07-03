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貨車駕駛疑恍神撞雙節公車受傷 公車駕駛違停將被開罰

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

顏姓男子今天下午開小貨車行經台中市沙鹿區台灣大道，駕駛疑恍神撞上停路邊的雙節公車，顏男受傷，公車上沒有乘客，但駕駛違停紅線，警方將開罰。

清水警分局調查，今天下午3點11分在沙鹿區台灣大道七段，64歲顏男駕駛小貨沿台灣大道七段(東往西)行駛慢車道至該地點，顏男自稱恍神不慎車頭撞擊路旁公車，由42歲蔡男駕駛的雙截公車，當時公車停放在同路同向路邊，小貨車撞公車左後方，小貨駕駛腳部輕微挫傷，傷勢無大礙，小貨駕駛無酒駕。

警方表示，雙截公車於紅線處違停，已違反道路交通管理處罰條例第56條1項1款，將處以600至1200元罰款；警方呼籲駕駛人行駛道路務必遵守標誌、號誌行駛，如駕駛中感覺身體不適，應立即停於路邊安全處，待身體無恙後再行駛，維護自已及他人生命財產安全。

台中市沙鹿區台灣大道七段今天下午發生車禍，一人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區台灣大道七段今天下午發生車禍，一人受傷。記者游振昇／翻攝

公車 台中市 恍神 罰款 違停

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