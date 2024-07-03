男進溪頭燒紙錢稱拜山神 台大林管處報警急撲滅

溪頭當地1名張姓男子今天攜帶紙錢進入溪頭自然教育園區焚燒，遊客見狀趕緊通報，台大林管處會同警方到場處理，所幸燃燒面積很小，張男供稱燒紙錢拜山神，園方告誡不得再犯。

隨著天氣炎熱，國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處溪頭自然教育園區遊客數日漸增加，今天就有超過7800人次入園，不料有民眾今天上午竟在溪頭銀杏林附近草地焚燒紙錢，其他遊客目擊誇張情形立即通報，台大實驗林管理處人員很快到場用水撲滅。

台大實驗林管理處接受中央社記者訪問表示，張姓男子自稱要拜山神才會燒金紙，且張男也擔心引發森林火災，還挑選較溼潤的草地焚燒紙錢，但園區全面禁止生火，管理處人員除立即撲滅，也通知竹山警分局溪頭派出所員警到場協助，後續張男被帶回派出所留資料。