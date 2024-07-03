詐團虛擬貨幣騙74萬 再討10萬被警將計就計逮車手

詐騙集團以投資虛擬貨幣再投資黃金，賺取高額價差等話術，1個多月來騙取陳姓被害人74萬元後，再向陳要求投資面交10萬元，陳才驚覺受騙報警處理。警方將計就計，昨天趁陳和林姓男車手在台南市安南區海佃路面交時將林逮捕，警詢後詐欺罪嫌移送台南地檢察署偵辦。

據了解，陳姓被害人表示他在社群媒體得知投資訊息後，加入某投資群組，並聽從老師指示以虛擬貨幣投資黃金來賺取價差，每次都由詐騙集團指派取款車手到指定時間、地點交付現金作為儲值。自6月5日起陸續面交5次，共計74萬元，但詐團成員表示日前發現他帳戶有不明交易，導致投資變成虧損狀態，得先補足資金10萬元，否則將會被刪除會員資格。

陳這才驚覺受騙，到台南市警三分局安南派出所警員報案，所長周志忠了解案情後，立即與偵查隊共組專案小組，並在陳姓被害人配合下，雙方約定昨天上午10點，在安南區海佃路上超商面交10萬元。警方趁車手與被害人面交取款之際，當場逮獲該林姓男車手（21歲），並查扣手機、點鈔機及儲值收據等證物。