快訊

台鐵8高層懲處出爐！新自強號出軌 董座認了土石流前3分鐘「監控員去廁所」

詐團虛擬貨幣騙74萬 再討10萬被警將計就計逮車手

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團以投資虛擬貨幣再投資黃金，賺取高額價差等話術，1個多月來騙取陳姓被害人74萬元後，再向陳要求投資面交10萬元，陳才驚覺受騙報警處理。警方將計就計，昨天趁陳和林姓男車手台南市安南區海佃路面交時將林逮捕，警詢後詐欺罪嫌移送台南地檢察署偵辦。

據了解，陳姓被害人表示他在社群媒體得知投資訊息後，加入某投資群組，並聽從老師指示以虛擬貨幣投資黃金來賺取價差，每次都由詐騙集團指派取款車手到指定時間、地點交付現金作為儲值。自6月5日起陸續面交5次，共計74萬元，但詐團成員表示日前發現他帳戶有不明交易，導致投資變成虧損狀態，得先補足資金10萬元，否則將會被刪除會員資格。

陳這才驚覺受騙，到台南市警三分局安南派出所警員報案，所長周志忠了解案情後，立即與偵查隊共組專案小組，並在陳姓被害人配合下，雙方約定昨天上午10點，在安南區海佃路上超商面交10萬元。警方趁車手與被害人面交取款之際，當場逮獲該林姓男車手（21歲），並查扣手機、點鈔機及儲值收據等證物。

據悉，林姓男車手從新北市自行開車南下取款，自稱是第一次當車手，酬庸代價1千元。

台南市警方偵破詐騙案，逮捕林姓男詐騙車手（右2）。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方偵破詐騙案，逮捕林姓男詐騙車手（右2）。記者黃宣翰／翻攝
林姓男詐騙車手面交取款，在車上還帶著點鈔機（紅圈處）。記者黃宣翰／翻攝
林姓男詐騙車手面交取款，在車上還帶著點鈔機（紅圈處）。記者黃宣翰／翻攝

台南 虛擬貨幣 詐騙集團 車手

延伸閱讀

影／亞運拳擊好手淪詐欺犯！新北警破竹聯幫詐團逮5嫌扣400萬

台南老婦領275萬投資飆股 詐團教她遇提問說「替兒買新車」

被騙了！詐團車手開心取走267萬元 遭逮才知真鈔才6千

影／詐團車手凌晨違規停車慘了 警盤查獲89萬現金、人頭金融卡

相關新聞

雲林25歲年輕警察猝死 同仁不捨：工作認真、熱心助人

雲林縣台西分局橋頭派出所25歲的年輕李姓警員，昨天起休假兩天回台中沙鹿住家，中午到家附近學校跑步，突然倒地送醫不治，今天...

台中捷運站驚見「星雲法師名言」噴漆 女嫌：推廣佛法

台中捷運九德站2號出口牆壁、燈箱等3處，昨晚遭人噴漆「存好心、正見」、「光明正大」、「去蕪存菁」等，經查都出自星雲法師智...

貨車駕駛疑恍神撞雙節公車受傷 公車駕駛違停將被開罰

顏姓男子今天下午開小貨車行經台中市沙鹿區台灣大道，駕駛疑恍神撞上停路邊的雙節公車，顏男受傷，公車上沒有乘客，但駕駛違停紅...

詐團虛擬貨幣騙74萬 再討10萬被警將計就計逮車手

詐騙集團以投資虛擬貨幣再投資黃金，賺取高額價差等話術，1個多月來騙取陳姓被害人74萬元後，再向陳要求投資面交10萬元，陳...

桃園八德民宅傳火警！大量黑煙飄天際 消防急救2受困住戶

桃園市八德區今下午傳出住宅火警，一棟5層樓公寓4樓不明原因起火，造成4樓及5樓住戶受困屋內，消防人員獲報到場順利將住戶救...

誤騎機車上國道...彰化外籍女大生逆向 釀3部自小客車追撞

彰化一名越南籍女大生昨天深夜11點多要回彰化時，竟騎機車上國道3號，造成3輛小客車反應不及發生追撞，女大生受傷送彰化基督...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。