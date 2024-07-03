雲林25歲年輕警察猝死 同仁不捨：工作認真、熱心助人

雲林縣台西分局橋頭派出所25歲的年輕李姓警員，昨天起休假兩天回台中沙鹿住家，中午到家附近學校跑步，突然倒地送醫不治，今天消息傳回雲林警方，同仁均感驚訝與不捨，同事說，他工作認真且是個熱血青年，樂於助人，沒想到發生這樣的事，大家深感不捨。

台西分局指出，李姓警員去年10月才從保4總隊調任台西分局，分派到麥寮鄉橋頭派出所任職，平日克盡職守，尤其熱心助人，是同仁及轄區村民對他的共同印象，今年2月間一名失智老翁外出散走失，跌坐在六輕附近的砂石車專用道，當地大型車來來往往，十分危險，李員發現趕緊將老人家載回派出所，並想盡辦法查出身分，並安全將老人送回家，獲得村民一致好評。

台西分局表示，李員雖剛到分局任職不到1年，但對勤務十分投入，今年5月嘉義中埔一名年近90歲的老人發布協尋，不知去向，李員從發布訊息中主動發現老人可能跑到60公里外的雲林，尤其可能在麥寮橋頭一帶，李即主動出外協尋。

舉凡空屋、涼亭、廟宇、工寮，李員皆不放過，眼看天色漸暗，從下午找到晚上，眼看一分一秒過去，李擔心慢一分鐘老人家就多一分風險，鍥而不捨終在一處產業道路發現老翁全身無力倒在地上，他趕緊通知救護車將老人家送醫，並立即通報嘉義報平安，李員以辦大案的心情幫民眾解決困境，贏得同仁讚賞。