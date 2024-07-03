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台中捷運站驚見「星雲法師名言」噴漆 女嫌：推廣佛法
台中捷運九德站2號出口牆壁、燈箱等3處，昨晚遭人噴漆「存好心、正見」、「光明正大」、「去蕪存菁」等，經查都出自星雲法師智慧語錄；警方獲報後，在12小時內查出是50多歲陳姓女子涉案，依毀損罪嫌函送法辦。據了解，陳女自稱信佛、曾住烏日，並表示她在推廣佛法。
台中市警局烏日派出所長高銘顯說，烏日警分局在昨晚9時4分，獲報中捷九德站2號出口停車場旁牆壁遭噴漆，到場時發現，燈箱上出現星雲法師名言「存好心、正見」、停車場出口牆壁出現「光明正大」，鐵皮牆面則有「去蕪存菁」等噴漆字樣。
高銘顯說明，烏日警分局立即由偵查隊及烏日派出所共組專案小組，過濾逾50組路口及民間監視器，在12小時內掌握陳嫌身分，並函送法辦。呼籲民眾切勿任意破壞公共財產，影響公共利益及安全，對於任何逞一時之快違規違法行為，警方將全力追查嚴辦。
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