誤騎機車上國道...彰化外籍女大生逆向 釀3部自小客車追撞

彰化一名越南籍女大生昨天深夜11點多要回彰化時，竟騎機車上國道3號，造成3輛小客車反應不及發生追撞，女大生受傷送彰化基督教醫院救治，幸好僅肢體擦傷，無生命危險，肇事原因警方調查中。

這名21歲越南籍女大生昨晚深夜11點30分因不熟悉路況，竟自中投交流道進入國道3號，逆向行駛於內側車道，在國道3號南向207.9公里台中烏日與彰化市交界處，3部自小客車反應不及追撞女大生，通報警消救援。

彰化縣消防局接獲通報後，派員上國道3號救援，到場時女大生意識清楚、肢體擦傷，將她送彰基救治。