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誤騎機車上國道...彰化外籍女大生逆向 釀3部自小客車追撞

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化一名越南籍女大生昨天深夜11點多要回彰化時，竟騎機車上國道3號，造成3輛小客車反應不及發生追撞，女大生受傷送彰化基督教醫院救治，幸好僅肢體擦傷，無生命危險，肇事原因警方調查中。

這名21歲越南籍女大生昨晚深夜11點30分因不熟悉路況，竟自中投交流道進入國道3號，逆向行駛於內側車道，在國道3號南向207.9公里台中烏日與彰化市交界處，3部自小客車反應不及追撞女大生，通報警消救援。

彰化縣消防局接獲通報後，派員上國道3號救援，到場時女大生意識清楚、肢體擦傷，將她送彰基救治。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人行駛高速公路時，應注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，否則依據道路交通管理處罰條例規定，行人、機車或自行車誤闖國道高速公路，可處3千元以上6千元以下罰鍰。

彰化一名越南籍女大生昨晚騎機車上國道3號，女大生被撞傷送醫治療。圖／國道七隊提供
彰化一名越南籍女大生昨晚騎機車上國道3號，女大生被撞傷送醫治療。圖／國道七隊提供
彰化一名越南籍女大生昨晚騎機車上國道3號，女大生被撞傷送醫治療。圖／國道七隊提供
彰化一名越南籍女大生昨晚騎機車上國道3號，女大生被撞傷送醫治療。圖／國道七隊提供

國道 警察 越南 車道 高速公路

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