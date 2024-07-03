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高雄聯成化科傳工安意外 4員工遭高溫蒸氣燙傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝
高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝

高雄林園區聯成化學科技公司工廠今天下午傳出工安意外，疑高壓蒸氣外洩，導致4名員工遭燙傷，分別送高雄長庚、建佑醫院急救，暫無生命危險，確實事發原因由勞檢單位調查。

今天下午1時25分，高雄市消防局接獲報案，指林園區工業二路聯成化科發生工安意外，有人受傷，消防局動員6支分隊9車24人趕赴搶救。警、消到場時，並未發現火煙，查詢後，才知道是高溫蒸氣外洩。

當時作業中的簡姓（62歲）、黃姓（44歲）、邱姓（35歲）、黃姓（54歲）4名員工遭高溫蒸氣燙傷，緊急將受傷較重的簡姓員工送高雄長庚醫院，其餘3人送建佑醫院急救。

初步了解，工安意外現場是苯酐再沸管的高壓高溫蒸氣外洩，警、消已通報勞檢調查事發原因。

聯成化科生產苯酐、可塑劑和環保無毒無苯氫化可塑劑，並在大陸遼寧盤錦、廣東珠海及泰國、越南等地設廠，號稱苯酐及可塑劑產品，在大中華地區市占率30%，是全球最大製造及通路商。

聯成化科林園廠1988年設廠，1991年完成酜酸酐（PA） 新建工程，年產能擴充至9萬公噸，2022年完成DINP可塑劑3萬公噸新建工程，可塑劑總年產能為13萬5000公噸。對於今天的工安事故，廠方暫未對外說明。

高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝
高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝
高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝
高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝
高雄聯成化科傳工安意外，4員工遭高溫蒸氣燙傷。記者林保光／翻攝
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工安 長庚 高溫 高雄市

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