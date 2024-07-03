囚禁痛毆還刷被害人信用卡叫外送 4人暴力討債遭訴

新北市五股一名林姓男子，2022年7月間因與鄭姓男子有債務糾紛，遂邀鄭男至五股租屋處談判，竟與林姓女友和2名友人，共同持皮帶、麻將尺等物毆打鄭男，將人強留在該處，逼迫被害人交出手機、信用卡、提款卡。之後持提款卡盜領，還不避諱地4度用被害人信用卡叫外送大快朵頤。新北地檢署依妨害自由、恐嚇取財、偽造文書和詐欺得利等罪起訴林男等4人。

檢警調查，林、鄭2人包括雙方女友原本均為朋友關係，不僅2男間有債務關係，林男女友和鄭男女友間也有債務關係。前年7月4日，林男將鄭男約至與女友同居的租屋處後，與女友及友人聯手痛毆被害人，打得鄭男眼眶、嘴唇、肩膀、背部、右掌、雙膝全部受傷或瘀血，並恫嚇「你如果出去這，會讓你沒辦法活！」