囚禁痛毆還刷被害人信用卡叫外送 4人暴力討債遭訴
新北市五股一名林姓男子，2022年7月間因與鄭姓男子有債務糾紛，遂邀鄭男至五股租屋處談判，竟與林姓女友和2名友人，共同持皮帶、麻將尺等物毆打鄭男，將人強留在該處，逼迫被害人交出手機、信用卡、提款卡。之後持提款卡盜領，還不避諱地4度用被害人信用卡叫外送大快朵頤。新北地檢署依妨害自由、恐嚇取財、偽造文書和詐欺得利等罪起訴林男等4人。
檢警調查，林、鄭2人包括雙方女友原本均為朋友關係，不僅2男間有債務關係，林男女友和鄭男女友間也有債務關係。前年7月4日，林男將鄭男約至與女友同居的租屋處後，與女友及友人聯手痛毆被害人，打得鄭男眼眶、嘴唇、肩膀、背部、右掌、雙膝全部受傷或瘀血，並恫嚇「你如果出去這，會讓你沒辦法活！」
待被害人不堪痛毆交出隨身手機、信用卡、提款卡和密碼，林男等人於是持其提款卡，自7月6日至12日間，11度提領數千至上萬元現金朋分，還大剌剌地使用被害人信用卡，4度訂購外送餐點共2698元。直到7月13日，被害人伺機取回手機，對外求援並報警，將林男等人全部移送法辦。
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