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桃園鐵皮倉儲大火尋獲1焦屍！出動上百消防搶救 延燒14小時終撲滅
桃園市大園區西濱路二段616巷一棟倉儲昨深夜發生大火，經過消防人員不間斷搶救，火勢延燒超過12小時，終於在下午1點31分火勢熄滅，詳細起火原因有待釐清。另稍早在火場內發現一具焦屍，疑似為業者80歲失聯父親，但身分待確認。
桃園市消防局第三大隊大隊長簡慈彥指出，昨晚11點14分許接獲大園區濱海路二段的一個倉儲火警報案，抵達現場後發現是一棟連棟鐵皮，裡面主要堆放有機溶劑、鋰電池及相關電器等雜物，到場時已經全面燃燒，現場燃燒面積將近2000平方公尺。
倉儲大火經過消防員整夜灌救，火勢在凌晨1點52分控制，但火勢仍持續悶燒，直到今下午1點31分火勢熄滅，大火延燒14小時，共出動消防人員110名、消防車36輛及救護車4輛。
據悉，平時倉儲內住著一名8旬羅姓老翁，為業者的父親，但家屬整夜聯繫不上，相當心急；然而消防人員今上午10點09分在倉庫後方入口約10公尺處，尋獲碳化焦屍一具，尚無法確定是否為老翁，確切身分及起火原因有待進一步確認釐清。
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