台中潭子機車疑越雙黃線撞上砂石車 騎士被輾死

台中市潭子區今天發生死亡車禍，男騎士騎機車疑跨越雙黃線到對向車道，砂石車駕駛來不及煞車碰撞，騎士當場被輾壓死亡，肇事原因由警方調查中。

大雅警分局調查，今天早上8時50分，在潭子區豐興路一段台中慈濟醫院前的車禍，61歲莊姓男子騎機車由路邊要沿豐興路一段往豐原區方向行駛時，未依規定駛入來車道跨越雙黃線，並變換至對向快車道，與對向56歲王男駕駛砂石車發生碰撞。

莊男機車右側車身與砂石車左側車身碰撞，莊男倒地後遭碾壓，當場死亡。警方依規定到場處置，王姓駕駛經檢測無酒精反應，後續將調閱相關影像畫面，以釐清案情。