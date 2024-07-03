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台中潭子機車疑越雙黃線撞上砂石車 騎士被輾死

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區今天發生死亡車禍，男騎士騎機車疑跨越雙黃線到對向車道砂石車駕駛來不及煞車碰撞，騎士當場被輾壓死亡，肇事原因由警方調查中。

大雅警分局調查，今天早上8時50分，在潭子區豐興路一段台中慈濟醫院前的車禍，61歲莊姓男子騎機車由路邊要沿豐興路一段往豐原區方向行駛時，未依規定駛入來車道跨越雙黃線，並變換至對向快車道，與對向56歲王男駕駛砂石車發生碰撞。

莊男機車右側車身與砂石車左側車身碰撞，莊男倒地後遭碾壓，當場死亡。警方依規定到場處置，王姓駕駛經檢測無酒精反應，後續將調閱相關影像畫面，以釐清案情。

大雅分局統計轄內潭子區豐興路一段，今年因交通違規遭舉發在案共36件，警方呼籲，駕駛行駛時應遵守交通規則，嚴守標線規定，注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。

台中市潭子品豐興路一段往豐原區方向，今天發生死亡車禍。記者游振昇／翻攝
台中市潭子品豐興路一段往豐原區方向，今天發生死亡車禍。記者游振昇／翻攝

砂石 車禍 車道

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