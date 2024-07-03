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後龍水尾沙灘男駕車受困…返回取物被捲走 今午尋獲遺體

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

61歲苗栗市黃姓市民昨天下午駕駛轎車到後龍鎮水尾沙灘賞景散心，不料遇上漲潮，車輛動彈不得，趕緊連繫朋友開小貨車來救援，但小貨車到場也受困，最後找來附近的耕耘機來幫忙，拖車過程中，黃姓男子疑似要回車上拿東西，但潮水已漸淹沒他的轎車，黃男隨後就失去蹤影；今天上午近11點，海巡人員發現他的遺體並打撈上岸，全案將由竹南警分局協助辦理相驗。

警方昨天傍晚5點多接獲報案，趕往現場與熱心民眾一起在岸際尋找，但天色漸暗，協尋一整晚也未發現。

今天上午10點50分海巡人員在落水點北方1公里處發現黃男，並隨潮水漂往岸際，不過尋獲時黃男已死亡。

苗栗縣海岸線長達50多公里，過去通霄白沙屯海灘也曾發生多次車輛進入賞影受困的意外，幸好都及時獲救；海巡表示，苗栗地區海邊岸際多為灘岸，且潮間帶地形不穩定，民眾常因不熟潮汐及地形而受困，在海邊遊憩時務必請注意苗栗地區海域公告及安全，避免發生危險。

苗栗市黃姓男子昨天傍晚在後龍水尾沙灘受困，人車因漲潮都失去蹤影，今天上午遺體已尋獲。圖／民眾提供
苗栗市黃姓男子昨天傍晚在後龍水尾沙灘受困，人車因漲潮都失去蹤影，今天上午遺體已尋獲。圖／民眾提供

朋友 海巡 苗栗市

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