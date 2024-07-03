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防大雷雨釀捷運停駛 北捷：派員駐點 強化避雷

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運文湖線昨天受雷擊影響，下午近3點停止營運。聯合報系資料照
台北捷運文湖線昨天受雷擊影響，下午近3點停止營運。聯合報系資料照

台北市近期的午後會下起大雷雨，昨天約莫近3點時出現兩次雷擊，導致北捷文湖線停駛，不少乘客苦等捷運，約有5百人受影響。北捷表示，為避免類似案件再發生，已安排維修人員駐點即使處理，後續也會邀請科技顧問指導，強化避雷保護。

北捷表示，昨天下午2點53分、2點55分出現兩次雷擊，隨即於下午2點55分，文湖線行控中心監控號誌設備出現異常警訊，為確保旅客安全，大安站至動物園站暫停營運檢視設備，更換板件後恢復正常營運，經維修人員夜間詳加檢視，研判與閃電雷擊有關。

北捷表示，當時南港展覽館站至忠孝復興站維持正常營運，並同步啟動忠孝復興站至動物園站公車接駁，後續於下午3點 42分恢復正常營運，處理期間影響約5百多人。

有鑒於近期午後雷雨狀況，北捷已安排維修人員駐點即時處理，後續將邀請科技顧問指導，研議設置數位輸出板與道旁設備間訊號隔離設備，防止雷擊突波，強化避雷保護，維護營運穩定度。

北捷也提醒乘客，旅客如因本次事件中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料，也可至北捷公司官網查詢。

北捷 大雷雨

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