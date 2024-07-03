男大生酒駕遭撞死逆轉！抽眼球液還清白 高大成揭原因

台中市北區今年3月發生施姓男大生騎機車與鳴笛闖紅燈民間救護車碰撞的死亡車禍，男大生因死後抽血酒測值每公升0.54毫克被判定為酒駕，檢方抽取眼球液複驗，結果無酒精反應。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成認為，人體死後細菌增生產生發酵酒精反應，「即便生前沒喝酒，也可能測出約每公升0.5至1毫克酒測值」，呼籲別再用死後抽血酒測判酒駕。

經查，22歲施姓男大生今年3月19日晚上騎機車沿著台中市北區太原路綠燈直行，在崇德路口遇63歲黃姓男子駕駛救護車載運病患鳴笛闖紅燈通過，男大生閃避不及撞上，頭重創送醫不治，抽血酒測後遭警方判定為酒駕，施母無法接受愛子酒駕，申請眼球液複驗，結果竟未驗出酒精反應，也還男大生清白。

對於為和死後抽血酒測和眼球液酒測差距為何這麼大？高大成表示，人體死後會無氧代謝，造成體內繁殖細菌，像是白色念珠菌、大桿菌、酵母菌、克雷白桿菌等，人死後半小時到1小時，人體細菌增生會產生酒精發酵作用。過去也曾發生過因此誤判案例。