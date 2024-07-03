美籍男住家鑰匙掉水溝 台中警「繩救援」助返家
台中警日前接獲1名美國籍男子報案指稱，住家鑰匙掉落公車站旁水溝，員警到場利用警戒線綁上磁鐵，「繩救援」成功吸出鑰匙；美籍男大讚台灣警察熱心，讓他能順利回家。
台中市警察局第六分局今天表示，協和派出所巡佐盧志明、警員何有益於6月25日晚間11時多，接獲1名美籍男聲稱，搭乘公車下車時，不慎將家中鑰匙掉落西屯區台灣大道四段與玉門路口的公車站旁水溝，警方得知後陪同到場查看。
24歲美籍男史派克（Sparks）表示，他搭公車下車時，家中鑰匙一時不慎掉落水溝內，因水溝蓋無法提起，情急之下只能到警局求助。
警方到場後，以警戒線為繩並將磁鐵繫於繩上，利用磁吸效應小心翼翼將鑰匙從水溝內吸出，順利解除美籍男急困；史派克稱，掉落鑰匙為租屋處鑰匙，若非警方幫忙將回不了家，除大讚台灣警察熱心，也感謝警方協助讓他能順利返家。
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