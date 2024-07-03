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車困後龍沙灘遇漲潮 苗栗男回頭取物遭浪捲走搜救中

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗市60歲黃姓男子昨天下午開車前往後龍看海，車輛受困沙灘，先後找來貨車及耕耘機協助拖救，仍趕不上漲潮速度，黃男卻在取回車內物品過程中遭海浪捲走，海巡消防連夜搜救中。

目擊釣客表示，昨天下午看到1輛轎車行駛入後龍鎮水尾地區沙灘，疑因輪胎陷入沙灘無法動彈，不久後海水開始漲潮，後來有另外1輛貨車到場要幫忙拖離轎車，卻也跟著陷入沙灘中。

釣客指出，眼看著轎車快要被淹沒，駕駛逆著浪回車上拿東西，要返回途中就被海浪吞噬，不見蹤影。

附近民眾表示，黃男車輛受困，原本是打電話給友人駕駛貨車前往協助，但貨車也受困沙灘，貨車駕駛又求助其他朋友，最後找來後龍鎮秀水里長趙守雄駕駛耕耘機前往，也僅及時拉回貨車。

趙守雄指出，駕駛耕耘車趕抵現場時，已經漲潮，因此先把受困貨車拉回岸邊堤防，隨即海水就漲至沙灘，車輛無法過去；有鄉親看到男子在海浪中載浮載沉，才一轉頭，就找不到人。

海巡與消防隊員接獲通報，連夜進行搜索，直到今天上午都一無所獲，黃男妻子與兒女得知噩耗，焦急趕到岸邊等候，盼有奇蹟出現。

苗栗縣後龍鎮水尾海邊示意圖。聯合報系資料照／記者范榮達攝影
苗栗縣後龍鎮水尾海邊示意圖。聯合報系資料照／記者范榮達攝影

沙灘 海巡 漲潮

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