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桃園工廠火警燒12小時還在冒濃煙 3里注意空汙

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市環保局今天上午表示，大園區西濱路二段倉儲於昨晚間約11時火警，稽查科連夜至今天上午都派員在現場監測，上午原先風向為南風，風速為每秒1公尺，10點過後風向轉為西北風，雖然現場空氣品質監測值並未超標，仍下風處有異味，依據模擬可能的風向風速變化與受影響區域，已提醒大園區內海、圳頭、後厝里包括內海、圳頭、後厝國小注意。

環保局說明，火警產生的濃煙容易影響健康，請居住下風處或在下風處活動的民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出也請戴好口罩，敏感族群請多加注意防護。

環保局稽查員於廠區周界上、下風處監測PID（異味測量工具及方法）量測結果，上風處（西濱路二段616巷旁），下風處（西濱路二段616巷與內海路口旁），凌晨零點42上風處值為1.111ppm（百萬分之一），下風處1.130ppm，凌晨3點46上風處1.244ppm，下風處1.357ppm；上午7點40上風處1.117ppm，下風處1.281ppm，9點12分上風處0.203 ppm，下風處0.827ppm，上下風數值差異不大。

至於工廠火警後續是否涉及違反空污法，環保局表示將依消防局火災原因調查鑑定書辦理後續事宜。

大園工廠火警，昨天深夜一直到今天清晨不斷冒出濃煙。圖／大園區陳姓讀者提供
大園工廠火警，昨天深夜一直到今天清晨不斷冒出濃煙。圖／大園區陳姓讀者提供

環保局 空污

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