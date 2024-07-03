影／三重開車扔鞭炮炸到別人 馬自達車主警察要找你

新北市昨天深夜有1輛黑車轎車行經三重區重新路二段，疑似行駛中點燃爆竹扔在路上，造成後方車輛底盤遭炸損、報案提告，另有機車嚇到差點摔倒。警方調閱監視器鎖定車號，將通知女車主到案說明，依公共危險等罪嫌嚴辦。

1名38歲男子昨天深夜11時45分，開車去買消夜途經三重區重新路二段，突然感覺車底像被鞭炮炸到，買完餐點於午夜12時02分折返查看，果然看見有人在馬路上放鞭炮。

他隨手上網留言徵求行車記錄器畫面，未料馬上就有人回話、提供影像，影片錄到午夜時分1輛黑色轎車疑似邊開車邊點燃爆竹扔到路上，爆炸火光與聲響害後方機車嚇到差點摔倒。

男子檢查發現汽車底盤被炸損，隨即於今天凌晨0時30分，提供影像向警方報案，提告毀損等罪嫌。三重警分局大同派出所調閱監視器，發現1輛黑色馬自達轎車於午夜時分，在重新路二段徘徊，疑似行駛中引燃爆竹扔擲。

警方依據車號查出，車主是1名住在台北市的21歲女性，將通知到案說明，釐清當時是誰開車、任意在道路上燃放鞭炮，其行為已造成公眾往來通行之危險，預計將依刑法公共危險、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。