桃園倉儲大火保全失聯 距出口10公尺尋獲焦屍…身分待確認
桃園市大園區西濱路二段616巷一棟倉儲昨深夜發生大火，據報案指出疑似一名保全人員失聯，經過一晚火勢已控制，消防人員上午在距離出口10公尺處發現一具焦屍，身分待確認。
桃園市消防局第三大隊大隊長簡慈彥指出，昨晚11點14分許接獲大園區濱海路二段的一個倉儲火警報案，抵達現場後發現是一棟連棟鐵皮，裡面主要堆放有機溶劑、鋰電池及相關電器等雜物，到場時已經全面燃燒，現場燃燒面積將近2000平方公尺。
倉儲大火經過消防員整夜灌救，火勢在凌晨1點52分控制，據悉平時倉儲內會有一名保全人員駐守，但家屬整夜聯繫不上，相當心急；然而消防人員今上午處理殘火，於10點09分在倉庫後方入口約10公尺處，尋獲碳化焦屍一具，疑為失聯的保全人員，確切身分及起火原因，有待進一步確認釐清。
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