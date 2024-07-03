桃園倉儲大火保全失聯 距出口10公尺尋獲焦屍…身分待確認

桃園市大園區西濱路二段616巷一棟倉儲昨深夜發生大火，據報案指出疑似一名保全人員失聯，經過一晚火勢已控制，消防人員上午在距離出口10公尺處發現一具焦屍，身分待確認。

桃園市消防局第三大隊大隊長簡慈彥指出，昨晚11點14分許接獲大園區濱海路二段的一個倉儲火警報案，抵達現場後發現是一棟連棟鐵皮，裡面主要堆放有機溶劑、鋰電池及相關電器等雜物，到場時已經全面燃燒，現場燃燒面積將近2000平方公尺。