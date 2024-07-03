快訊

還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因

不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

已婚名醫江坤俊被爆與護理師過夜 正宮發聲3點說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄轎車不禮讓直行車還噴水挑釁 警方莫可奈何

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1輛黑色轎車昨天傍晚行經高雄市鳳山區，轉彎時不禮讓直行機車，甚至因機車騎士鳴喇叭，還噴出2道雨刷水，令後方騎士看不過去，截下影像貼網，指轎車故意用雨刷水噴水被迫停讓的機車騎士，但是警方也莫可奈何。

這段影像顯示，昨天傍晚5時許，1輛黑色轎車經過高雄市鳳山區鳳仁路，右轉時不顧旁邊有機車女子對他按喇叭仍「硬轉」，而且還因女騎士按喇叭，轎車竟噴出雨刷水才轉彎離去。

以行車記錄器錄下影像的騎士認為，轎車不禮讓直行機車，還故意用雨刷水要噴騎士，頗有挑釁意味，便把影像貼網。

鳳山警分局接網搜發現這段影像，表示如因而發生交通事故，警方將依道路交通管理處罰條例，「汽車駕駛人轉彎或變道時，轉彎車不讓直行車」可處罰600元至以上1800元罰鍰，但因為未造成事故，未對轎車車主開罰。

黑色轎車（左）不禮讓直行機車女騎士，硬轉迫使女騎士停車。圖／擷取自社會事新聞影音
黑色轎車（左）不禮讓直行機車女騎士，硬轉迫使女騎士停車。圖／擷取自社會事新聞影音
黑色轎車（左）不禮讓直行機車女騎士，還噴2道雨刷水疑要噴騎士，令騎士氣結。圖／擷取自社會事新聞影音
黑色轎車（左）不禮讓直行機車女騎士，還噴2道雨刷水疑要噴騎士，令騎士氣結。圖／擷取自社會事新聞影音

交通事故 高雄市 黑色

延伸閱讀

爭道起糾紛 曳引車司機比中指否認侮辱還辯：跟同業打招呼

影／高雄銀樓半小時被同台BMW撞2次 偷車男逃不到一天遭逮吐原因

北屯男吸K菸好囂張...K盤大喇喇擺違停車引擎蓋被逮

加速衝撞總統府畫面曝！1小時前先闖AIT狂按喇叭 賓士男：我的訴求都寫車上

相關新聞

桃園倉儲大火保全失聯 距出口10公尺尋獲焦屍…身分待確認

桃園市大園區西濱路二段616巷一棟倉儲昨深夜發生大火，據報案指出疑似一名保全人員失聯，經過一晚火勢已控制，消防人員上午在...

假督勤騎公務機車接小孩買菜…新北消防女秘書遭辦！消防局出聲了

新北市消防局2線4星高階幹部謝姓女子，被爆料在督勤外出時騎公務機車去接小孩、買菜，事後還申領超勤加班費。廉政署調查發現謝...

車困後龍沙灘遇漲潮 苗栗男回頭取物遭浪捲走搜救中

苗栗市60歲黃姓男子昨天下午開車前往後龍看海，車輛受困沙灘，先後找來貨車及耕耘機協助拖救，仍趕不上漲潮速度，黃男卻在取回...

影／三重開車扔鞭炮炸到別人 馬自達車主警察要找你

新北市昨天深夜有1輛黑車轎車行經三重區重新路二段，疑似行駛中點燃爆竹扔在路上，造成後方車輛底盤遭炸損、報案提告，另有機車...

桃園工廠火警燒12小時還在冒濃煙 3里注意空汙

桃園市環保局今天上午表示，大園區西濱路二段倉儲於昨晚間約11時火警，稽查科連夜至今天上午都派員在現場監測，上午原先風向為...

影／高雄轎車不禮讓直行車還噴水挑釁 警方莫可奈何

1輛黑色轎車昨天傍晚行經高雄市鳳山區，轉彎時不禮讓直行機車，甚至因機車騎士鳴喇叭，還噴出2道雨刷水，令後方騎士看不過去，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。