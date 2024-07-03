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影／高雄轎車不禮讓直行車還噴水挑釁 警方莫可奈何
1輛黑色轎車昨天傍晚行經高雄市鳳山區，轉彎時不禮讓直行機車，甚至因機車騎士鳴喇叭，還噴出2道雨刷水，令後方騎士看不過去，截下影像貼網，指轎車故意用雨刷水噴水被迫停讓的機車騎士，但是警方也莫可奈何。
這段影像顯示，昨天傍晚5時許，1輛黑色轎車經過高雄市鳳山區鳳仁路，右轉時不顧旁邊有機車女子對他按喇叭仍「硬轉」，而且還因女騎士按喇叭，轎車竟噴出雨刷水才轉彎離去。
以行車記錄器錄下影像的騎士認為，轎車不禮讓直行機車，還故意用雨刷水要噴騎士，頗有挑釁意味，便把影像貼網。
鳳山警分局接網搜發現這段影像，表示如因而發生交通事故，警方將依道路交通管理處罰條例，「汽車駕駛人轉彎或變道時，轉彎車不讓直行車」可處罰600元至以上1800元罰鍰，但因為未造成事故，未對轎車車主開罰。
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