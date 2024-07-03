假督勤騎公務機車接小孩買菜…新北消防女秘書遭辦！消防局出聲了
新北市消防局2線4星高階幹部謝姓女子，被爆料在督勤外出時騎公務機車去接小孩、買菜，事後還申領超勤加班費。廉政署調查發現謝犯行長達半年，轉請新北市消防局政風室將她依瀆職罪嫌送辦，新北地檢署今年5月做出緩起訴處分。新北市消防局表示，獲報後由政風室主動移送地檢署偵辦，絕無包庇、輕縱。
據了解，身為2線4星高階消防幹部的謝姓女子，目前擔任新北市消防局長秘書，負責局長行程及蒐集局長所需資料，並須負責督勤等業務。去年新北市消防局有人發現謝女督勤狀況異常，立即向廉政署檢舉。廉政署獲報展開調查，發現謝女去年3月到9月每次申報督勤竟根本未執勤，還使用消防局配發的公務機車接小孩，事後還申領超勤加班費。
廉政署蒐證齊全後將全案轉交新北市消防局政風室，政風室立即要求謝女繳回溢領款項，並召開考績會記謝女1支小過，並將她依瀆職罪嫌移送地檢署偵辦。新北地檢署檢察官偵詢後對謝女做出緩起訴處分。知情人士對此十分不滿向周刊爆料，痛批消防局僅對謝記1支小過，並讓她繼留局長室，今年還推薦謝女受晉升簡任官訓，簡直太離譜。
新北市消防局回應表示，接獲該案檢舉後第一時間由政風室進行調查並召開考績會進行行政處分，同時主動移送地檢署偵辦，一切依法秉公處理，至於簡任訓部分，依資績評比後提考績會審議後推薦參加訓練，絕無包庇、輕縱。
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