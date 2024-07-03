假督勤騎公務機車接小孩買菜…新北消防女秘書遭辦！消防局出聲了

新北市消防局2線4星高階幹部謝姓女子，被爆料在督勤外出時騎公務機車去接小孩、買菜，事後還申領超勤加班費。廉政署調查發現謝犯行長達半年，轉請新北市消防局政風室將她依瀆職罪嫌送辦，新北地檢署今年5月做出緩起訴處分。新北市消防局表示，獲報後由政風室主動移送地檢署偵辦，絕無包庇、輕縱。

據了解，身為2線4星高階消防幹部的謝姓女子，目前擔任新北市消防局長秘書，負責局長行程及蒐集局長所需資料，並須負責督勤等業務。去年新北市消防局有人發現謝女督勤狀況異常，立即向廉政署檢舉。廉政署獲報展開調查，發現謝女去年3月到9月每次申報督勤竟根本未執勤，還使用消防局配發的公務機車接小孩，事後還申領超勤加班費。

廉政署蒐證齊全後將全案轉交新北市消防局政風室，政風室立即要求謝女繳回溢領款項，並召開考績會記謝女1支小過，並將她依瀆職罪嫌移送地檢署偵辦。新北地檢署檢察官偵詢後對謝女做出緩起訴處分。知情人士對此十分不滿向周刊爆料，痛批消防局僅對謝記1支小過，並讓她繼留局長室，今年還推薦謝女受晉升簡任官訓，簡直太離譜。