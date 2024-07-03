小心內輪差！ 南警到轉運站請大車駕駛重視行車安全

大型車常因內輪差、視野死角等因素釀成車禍死傷。有鑑於此，台南市警五分局交通組員警昨天主動出擊，先後到北區台南轉運站、美式大賣場、大型建案等地，向大車駕駛加強宣導交通規則，避免意外發生。

根據道安資訊查詢統計，台南市今年1至6月，大型車發生的死亡車共造成14人死亡；另台南市警五分局統計，北區雖無發生大型車死亡事故，但今年迄今仍有21件因大型車肇事發生的受傷事故。

交通組表示，大型車輛車輛「大又高」，會在車輛前後方及左右兩側形成視野死角，轉彎時亦會產生內輪差現象。汽、機車、自行車、電動車、醫療代步車及行人於道路通行及轉彎時應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角區域而發生意外。

這次向大型車駕駛宣導的重點則著重於，交通尖峰時段禁駛、車輛安裝視野輔助系統減少視野死角、行車紀錄器定時更換、變換車道要提早打方向燈、轉彎及起駛前應減速或暫停確認有無人車，確保行車安全。

聯結車駕駛向宣導團分享，開車時雖然都會注意後照鏡及視野輔助系統的畫面，但是仍然有一定的死角存在，他們害怕有行人或是機慢車突然從前方竄出，因為有極高的機率看不到，就算看到剎車都來不及。客運駕駛表示，希望行人及慢車都能遠離大車前方及左右5公尺以上，維護行車安全。