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影／大園倉儲惡火燒整夜濃黑煙飄台61 留守1人失聯搜索中

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區西濱路二段616巷一棟倉儲昨深夜傳出火警，由於內部堆放有機溶劑、鋰電池等物，桃園市消防局獲報到場，倉儲已陷入大火，經過一個晚上火勢已控制，但尚未撲滅。

今早有民眾上班途中經過台61線大園一帶，遠遠就看到大量黑煙飄散空中，與藍天白雲對比起來相當突兀；倉儲大火經過消防員整夜灌救，火勢在凌晨1點52分控制，據悉平時倉儲內會有一名人員駐守，但目前家屬聯繫不上，相當心急。

桃園市消防局第三大隊大隊長簡慈彥指出，昨晚11點14分許接獲大園區濱海路二段的一個倉儲火警報案，抵達現場後發現是一棟連棟鐵皮，裡面主要堆放有機溶劑、鋰電池及相關電器等雜物，到場時已經全面燃燒，現場燃燒面積將近2000平方公尺，據報案人表示現場疑似有1人受困，仍在搜索中。

桃園市大園區西濱路二段616巷一棟倉儲昨深夜傳出火警，疑似1人受困，目前家屬仍聯繫不上。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區西濱路二段616巷一棟倉儲昨深夜傳出火警，疑似1人受困，目前家屬仍聯繫不上。記者周嘉茹／翻攝
今早有民眾上班途中經過台61線大園一帶，遠遠就看到倉儲火警大量黑煙飄散空中。記者周嘉茹／翻攝
今早有民眾上班途中經過台61線大園一帶，遠遠就看到倉儲火警大量黑煙飄散空中。記者周嘉茹／翻攝

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