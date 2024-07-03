影／大園倉儲惡火燒整夜濃黑煙飄台61 留守1人失聯搜索中

桃園市大園區西濱路二段616巷一棟倉儲昨深夜傳出火警，由於內部堆放有機溶劑、鋰電池等物，桃園市消防局獲報到場，倉儲已陷入大火，經過一個晚上火勢已控制，但尚未撲滅。

今早有民眾上班途中經過台61線大園一帶，遠遠就看到大量黑煙飄散空中，與藍天白雲對比起來相當突兀；倉儲大火經過消防員整夜灌救，火勢在凌晨1點52分控制，據悉平時倉儲內會有一名人員駐守，但目前家屬聯繫不上，相當心急。